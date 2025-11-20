Mi cuenta

A Coruña

Operación Triunfo estará en concierto en A Coruña: Tinho cumplirá su sueño de tocar en la ciudad

Noela Rey MéndezGuillermo Parga
Noela Rey Méndez y Guillermo Parga
20/11/2025 14:40
Tinho, durante la actuación de la Gala 9
Tinho, durante su actuación de la Gala 9
Operación Triunfo

El coruñés Tinho había hecho un llamamiento: "Inés Rey, quiero tocar en las fiestas de María Pita". Y la alcaldesa de A Coruña le ha cumplido el deseo a medias. Operación Triunfo estará en concierto en la ciudad el próximo año. 

Tinho quiere actuar en las Fiestas de María Pita

Tinho, a Inés Rey: "Quiero tocar en las Fiestas de María Pita"

Según fuentes municipales, los 16 integrantes de la Academia televisiva se subirán al escenario del Coliseum el próximo 19 de abril. 

Tinho cantando 'Beautiful Things' en la Gala 9 de Operación Triunfo

Tinho trae de vuelta la música gallega al plató de Operación Triunfo

Tinho, junto a sus compañeros Claudia Arenas, Crespo, Cristina, Guille Toledano, Guillo Rist, Olivia, Téyou, Lucía Casani, María Cruz, Laura Muñoz, Max, Judit, Carlos, Salma de Diego e Iván Rojo, estarán presentando ante el público herculino las canciones con las que están, cada semana, jugándose la permanencia en la Academia de OT. 

Tinho, durante la actuación de la Gala 9

El coruñés Tinho regala una noche de 'Beautiful Things' para cruzar la pasarela

El concierto de OT se suma a otras citas ya confirmadas en el Coliseum de A Coruña en 2026, que comenzarán el 29 de enero con Eladio Carrión y seguirán con Amaia (31 de enero), Mikel Izal (7 de febrero), Amaral (21 de febrero), Celtas Cortos (11 de abril), Viva Suecia (18 de abril), Dani Fernández (2 de mayo), Iván Ferreiro (9 de mayo), Dani Martín (15 y 16 de mayo), Bad Gyal (23 de mayo), Pablo Alborán (4 de julio), Aitana (22 de julio) y La Oreja de Van Gogh (11 y 12 de septiembre).

Las entradas se pondrán a la venta durante la tarde de este jueves a través de la plataforma Entradas.com, a unos precios que van desde 27 y 93 euros. 

Dani Fernández actuará en el Coliseum de A Coruña en 2026

