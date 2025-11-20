Mi cuenta

A Coruña

MEGA celebra un ‘Brunch navideño’ inspirado en la tradición del ugly Christmas sweater

Los asistentes están invitados a acudir con sus jerséis navideños más llamativos y extravagantes para disfrutar

Redacción
20/11/2025 13:25
MEGA 1
Museo de Estrella Galicia
Cedida

La Navidad llega de forma divertida al Museo de Estrella Galicia (MEGA), que se suma a la popular tradición del ugly Christmas sweater con un original evento gastronómico festivo. El próximo domingo 14 de diciembre, a las 12.00 horas, la Sala de Degustación del museo acogerá un Brunch Navideño que combinará gastronomía, cerveza, música y concursos temáticos. 

Los asistentes están invitados a acudir con sus jerséis navideños más llamativos y extravagantes para disfrutar de un encuentro que incluirá un maridaje cervecero de cinco pasos, juegos temáticos, un bingo musical con DJ y un concurso de jerséis feos, convirtiéndose en un plan perfecto para despedir el año entre amigos, sabores y humor navideño. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del museo. 

La propuesta gastronómica, elaborada por Terra Foods, estará compuesta por bocados dulces y salados en formato finger food, acompañados por diferentes cervezas y bebidas de Estrella Galicia. El menú incluirá combinaciones como: 

Estrella Galicia de Navidad con tartaleta de champiñones al jengibre y bizcocho borracho con crema de queso y naranja amarga. 

Cerveza El Almendro con mini brioche de jamón glaseado y lingote de turrón con almendra amarga. 

Tyris Calabaza con salmón ahumado y cookie rellena de calabaza y canela. 

• Cerveza Samichlaus con focaccia de roast beef y flan de yema con crumble de nueces. 

Amara Brava Spritz con gilda de atún y tartaleta de limón y albahaca.

El museo promete una experiencia cálida y festiva, fiel a su apuesta por los maridajes gastrocerveceros y la celebración cultural en torno a la cerveza. 

Los organizadores animan a los participantes a no olvidar su ugly Christmas sweater para vivir, de día, el mejor ambiente navideño en MEGA.

