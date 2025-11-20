Los bomberos acceden por la ventana a un sexto piso en la ronda de Outeiro Cedida

Los bomberos de A Coruña intervinieron esta tarde en una apertura de puerta en el número 126 de la ronda de Outeiro, después de que una persona en el interior de la vivienda necesitase asistencia y no pudiese abrir desde dentro.

Para acceder al inmueble, el operativo desplegó la autoescalera, desde la que los bomberos alcanzaron una ventana del sexto piso. Tras abrirla, pudieron introducirse en el interior de la vivienda y atender a la persona afectada.

La Policía Local cortó un carril de la vía para garantizar la seguridad del operativo, generando un tráfico denso pero fluido durante la intervención.

En la zona no había ambulancias, por lo que se descarta que la persona presentara complicaciones sanitarias.