Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los bomberos acceden por la ventana a un sexto piso en la ronda de Outeiro

Abel Peña
Abel Peña
20/11/2025 21:09
Los bomberos acceden por la ventana a un sexto piso en la ronda de Outeiro
Los bomberos acceden por la ventana a un sexto piso en la ronda de Outeiro
Cedida

Los bomberos de A Coruña intervinieron esta tarde en una apertura de puerta en el número 126 de la ronda de Outeiro, después de que una persona en el interior de la vivienda necesitase asistencia y no pudiese abrir desde dentro.

Para acceder al inmueble, el operativo desplegó la autoescalera, desde la que los bomberos alcanzaron una ventana del sexto piso. Tras abrirla, pudieron introducirse en el interior de la vivienda y atender a la persona afectada.

La Policía Local cortó un carril de la vía para garantizar la seguridad del operativo, generando un tráfico denso pero fluido durante la intervención.

En la zona no había ambulancias, por lo que se descarta que la persona presentara complicaciones sanitarias.

Te puede interesar

Antonio Maíllo

Maíllo, candidato de 'Por Andalucía'a la presidencia de la Junta en las autonómicas de 2026
EP
Una de los dos activistas de Femen que protestan con motivo de la misa de la misa organizada por la Fundación Francisco Franco

Dos activistas de Femen irrumpen a pecho descubierto en la entrada de la misa por Franco
EFE
Acceso al interior de la librería de la Fundación MOP

La ‘fiebre’ por el universo de Leibovitz llena el muelle de Batería
Óscar Ulla
Bergondo conmemora en 2016 los 900 años del Mosteiro de San Salvador

El Presupuesto de Bergondo supera los 10 millones de euros por primera vez en su historia
Lucía Tenreiro