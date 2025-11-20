Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Las fiestas más largas de A Coruña las montará un cura

Once días, la orquesta más solicitada de la ciudad y una capacidad de recaudación sin igual convierten su parroquia en la gran pista de baile de final de año

Guillermo Parga
Guillermo Parga
20/11/2025 14:15
Severino Suárez, párroco de San Francisco Javier, con el cartel de las fiestas del barrio
Severino Suárez, párroco de San Francisco Javier, con el cartel de las fiestas del barrio
Patricia G. Fraga

Se ha tomado muy a pecho el párroco de San Francisco Javier el tercer mandamiento de la ley de Dios, el que insta a santificar las fiestas. De sobra es sabida la capacidad de recaudación, organización y convocatoria en la zona de O Ventorrillo, pero esta vez Severino Suárez, para muchos 'el cura bailongo' o 'el padre verbenero', se ha pasado el juego, que dirían los más modernos. Desde el jueves 20 (con la actuación de la banda de A Coruña) y durante once días casi seguidos la parroquia vivirá al menos un acto festivo al día, lo que la convertirá en la mayor celebración de barrio en A Coruña. Ningún otro punto de la ciudad ha conseguido tanto. De hecho, el evento central, que tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, tendrá como protagonista a Los Satélites, una de las orquestas más demandadas y deseadas.

Resulta curioso cómo O Ventorrillo programó por sus fiestas del Pilar más de 30 actividades y, un mes después, los mismos vecinos se dispongan a pasárselo a lo grande una vez más. “Me imagino que seremos la envidia del resto de la ciudad, pero es que hemos recaudado bastante dinero y el Ayuntamiento también ha colaborado”, dice el párroco, que prefiere no cifrar hasta dónde ha llegado la colaboración de los fieles, y también de los no tan habituales a sus homilías. “Aquí hay una comisión imparable”, añade.

Tradición

Sin duda, otro de los factores que influyen en la tendencia verbenera del párroco de San Francisco Javier es la procedencia de don Severino. Natural de la vimiancesa parroquia de Treos, reconoce que la gente de la Costa da Morte tiene muy interiorizada la cultura de orquesta: “Es una riqueza que desde hace tiempo se valora mucho, y la gente de nuestro barrio viene de la Costa da Morte y echa mucho de menos ese tipo de celebraciones en la ciudad”. Todo eso, a pesar de haber abrazado hace décadas los caminos del Señor, algo que, por otra parte no considera en absoluto incompatible con la vida cristiana. “Haremos la vista gorda un poco”, bromea. “Todo lo malo desaparece con el roce y la fiesta entre vecinos, y eso lo hacemos mucho con las fiestas y las excursiones que programamos”, advierte el responsable de la gran fiesta del año en A Coruña.

Incluso la misa solemne en honor a San Francisco Javier, que se celebrará el 7 de diciembre, será totalmente diferente a la habitual: estará amenizada por acompañamientos musicales y será la antesala de una sesión vermú a las puertas de la parroquia. Y eso dentro del programa oficial, porque el año pasado don Severino ya se pegó unos cuantos bailes por los comercios del barrio, para dejar bien claro que nadie se 'menea' como el 'padre verbenero'

la programación de don severino
Jueves 2720:15 horas. Grupo de cámara Orpheus Ensamble
Viernes 2820: 15 horas. Orquesta de Acordeóns y Foles das Mariñas
Sábado 2920:15 horas. Coral Polifónica El Eco
Lunes 1 de diciembre20:15 horas. Xacarandaina
Martes 220:15 horas. Coral Santo Ángel de la Policía Nacional y Vento Mareiro
Miércoles 320:15 horas. El Acorde Secreto
Jueves 422:30 horas. Gran verbena con Xilu, Alba y Selu con Orquesta Los Satélites
Viernes 5Pasacalles y doble verbena con Karamba y Orquesta Miramar
Sábado 6Por la tarde. Charanga Os Jalácticos por el barrio22.30 horas. Gran verbena con Trío Alborada
Domingo 712:00 horas. Concierto de la Banda Municipal de A Coruña13:00 horas. Misa solemne cantada por el coro parroquial14:00 horas. Sesión vermú con Begoña y Nuri

