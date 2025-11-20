La Fundación Amador de Castro sopla sus primeras velas en A Coruña y recuerda que “cada acción, por pequeña que sea, cuenta”

La presidenta de la Fundación Amador de Castro, Rosa Torre Fouz (a la izquierda), junto a sus hijas Marta, Susana y Blanca, esta mañana, en el primer aniversario de la entidad Carlota Blanco

El Real Club Náutico de A Coruña fue el encargado de acoger el emotivo primer aniversario de la Fundación Amador de Castro, "un proyecto familiar que se centra en estar al lado de las familias y cuidadores de las personas diagnosticadas con Alzheimer”, así como en crear oportunidades para las personas con síndrome de Down y donde "cada acción, por pequeña que sea, cuenta".

El evento, celebrado a orillas del mar coruñés, contó con la presencia de más de medio centenar de representantes de la vida social, empresarial e institucional de la ciudad y de toda Galicia. La encargada de abrir el acto fue la presidenta de la fundación y esposa de Amador de Castro, Rosa Torre Fouz, quien, en compañía de sus hijas Marta, Susana y Blanca, se mostró "feliz" por soplar las primeras velas de la entidad y "orgullosa de haber llegado al primer año, después de afrontar un reto muy complicado". También subrayó la inspiración permanente que supone la figura de Amador de Castro, cuyo legado da nombre y sentido a la entidad: "Su memoria nos impulsa cada día a trabajar con compromiso e ilusión".

Dos programas en marcha

Tras la intervención de Torre Fouz, se proyectó un vídeo sobre lo trabajado durante estos 365 días. "Para nosotros el verdadero reto era arrancar dos programas principales, 'Ruta' y 'Acompañamiento al Alzheimer', "dos caminos distintos, pero con un mismo sentido: estar al lado de las personas, promoviendo bienestar, inclusión y esperanza", señaló la directora de la entidad, Andrea Castromil. En el caso del primero, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual que hayan terminado su etapa escolar y desean continuar su formación. "Nuestro propósito fundamental es preparar, orientar y acompañar a los estudiantes, y a sus familias, para que se sientan plenamente preparados y preparadas para afrontar los desafíos del futuro con confianza, responsabilidad y autonomía", explicaron desde la fundación.

También pusieron en marcha otro programa con el objetivo de comprender la realidad del Alzheimer, los retos cotidianos y la necesidad de apoyo. "El mantenimiento de la autonomía, la dignidad y el bienestar de la persona con Alzheimer requiere una atención continua, centrada en la persona y respetuosa con su voluntad. Al mismo tiempo, quienes cuidan necesitan orientación, apoyo estructurado y espacios de respiro que les permitan sostener los cuidados sin poner en riesgo su propia salud".

No obstante, durante su primer año de existencia, la Fundación Amador de Castro también ha querido hacer pequeñas acciones y espacios de ocio comunitario "para que los chicos se fuesen conociendo y creando comunidad". Alguno de ellos fueron el l Programa de Ayuda a Cottolengo, el Mercadillo Navideño (cuya segunda edición se celebrará el mes que viene), la iniciativa Special Down o la Gala Solidaria de A Toxa, entre otros.