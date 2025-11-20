La ‘fiebre’ por el universo de Leibovitz llena el muelle de Batería

Acceso al interior de la librería de la Fundación MOP Javier Alborés

La obra de Annie Leibovitz, considerada la fotógrafa más importante de la actualidad, juega con las emociones. Y A Coruña, desde luego, parece impaciente por descubrir las fotografías que componen la exposición ‘Wonderland’, que abrirá sus puertas este sábado en la Fundación MOP.

Este jueves, como antesala a la apertura de la que será la primera gran retrospectiva en España de la aclamada fotógrafa y retratista, cien afortunados pudieron acudir al muelle de Batería para llevarse la firma de Leibovitz en sus ejemplares del libro ‘Women’. Las entradas se habían agotado en cinco minutos, pero se abrió la posibilidad de anotarse en una lista de espera para acudir si quedaba alguna plaza libre.

Así, a las 19.00 horas de ayer, los afortunados llegaron al muelle para acceder a la librería de la Fundación MOP, donde la fotógrafa firmó los cien ejemplares de su libro. No hubo colas, ya que los invitados entraron con los QR facilitados con sus entradas.

Leibovitz lleva días en A Coruña. El martes fue vista en el exterior de la Fundación MOP, donde supervisaba los últimos preparativos de su exposición. El miércoles, tras la visita institucional a la muestra, abandonó por la tarde el NH Collection Finisterre para acudir a una fiesta privada con los ilustres invitados de la presidenta no ejecutiva de Inditex y presidenta de la Fundación MOP, Marta Ortega. Entre ellos: Pedro Almodóvar, C Tangana, Linda Evangelista y Malgosia Bela, entre otros.

La obra

Leibovitz, la primera mujer en exponer su obra en la Galería Nacional de Retratos de Washington, inició su trayectoria al amparo de una recién nacida revista ‘Rolling Stone’, para la que creó, a inicios de los 80, una de sus portadas más icónicas: retrató a John Lennon desnudo, junto a Yoko Ono, horas antes de ser asesinado. Posteriormente, trabajaría para otras publicaciones de renombre como ‘Vogue’ o ‘Vanity Fair’, atesorando a lo largo de su carrera premios como que el que hace más de diez años recibió en España: el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

La despedida de Richard Nixon, los retratos de la familia Obama, la guerra de Bosnia, la reina Isabel II, los recientes retratos de los reyes de España, la portada de ‘Vanity Fair’ con Demi Moore embarazada… La fotografía de Annie Leibovitz ha creado multitud de imágenes que permanecen en el imaginario colectivo. Este sábado los coruñeses podrán ver en primera persona sus fotografías, marcadas por un uso dramático y cuidado de la luz.