La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña celebra su 50 aniversario con la exposición “Galicia, una escuela”

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (ETSAC) conmemora cinco décadas de actividad académica con la inauguración de la exposición “Galicia, una escuela”, que abrirá al público el próximo 28 de noviembre a las 13:00 horas en la Sala de Exposiciones de Palexco. El centro comenzó su labor docente en 1975 y celebra ahora medio siglo de formación arquitectónica.

La muestra está comisariada por los arquitectos Felipe Peña, Luis Gil y Mercedes González, y reunirá obras de un centenar de profesionales vinculados directa o indirectamente con la escuela a lo largo de su historia, ya sea como docentes, estudiantes o colaboradores. La exposición busca recuperar y visibilizar el trabajo de personas que formaron parte de la ETSAC en algún momento entre 1975 y 2025, destacando su aportación en áreas muy diversas.

Entre las disciplinas representadas se encuentran el diseño, la fotografía, el urbanismo, la crítica arquitectónica y los nuevos medios. Según explican los comisarios, la muestra evidencia que la formación en arquitectura funciona como “un eje dinámico y una estructura de pensamiento capaz de manejar lenguajes que mejoran la sociedad desde perspectivas muy diversas”.

El director del centro, Miguel Abelleira, subraya que el objetivo de “Galicia, una escuela” es reconocer la multidisciplinariedad que la ETSAC ha generado a lo largo de su trayectoria, poniendo en valor el talento de arquitectos y arquitectas cuyo trabajo ha contribuido al desarrollo y mejora de Galicia en múltiples ámbitos.

Con esta iniciativa, la ETSAC no solo celebra su legado académico, sino también el impacto social, cultural y profesional que su comunidad ha dejado durante los últimos cincuenta años.