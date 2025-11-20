La coruñesa, Andrea Valero, se viste de reina del carnaval canario en Miss Universo 2025

La coruñesa Andrea Valero, homenajeó al carnaval canario en Miss Universo Instagram Andrea Valero

La coruñesa Andrea Valero, Miss España 2025, volvió a conquistar al público del certamen de Miss Universo con un espectacular traje típico que rindió homenaje al carnaval de Canarias y a uno de los símbolos naturales más vulnerables del archipiélago, la hubara canaria, un ave en peligro de extinción, que está considerada como símbolo de la fragilidad y la belleza.

En el desfile del National Costume, una de las citas más esperadas por los seguidores del concurso, Andrea apareció convertida en toda una reina del carnaval, como las que cada año protagonizan una de las fiestas más emblemáticas de las islas. Su fantasía, diseñada por Alexis Santana, está elaborada con pedrería y detalladas aplicaciones luminosas, incluía una imponente corona y unas hombreras que evocaban las alas del ave insular, creando una estampa llena de color, brillo y reivindicación ambiental.

El público presente y los fans del certamen en redes sociales no tardaron en aplaudir la propuesta, celebrando tanto su presencia en escena como el mensaje detrás del diseño, que reivindica la protección de la fauna canaria.

Una semana de actividades y buena sintonía con los fans

El desfile del traje típico llega en plena cuenta atrás para la gala final, una semana intensa en la que Andrea Valero ha consolidado su imagen como una de las favoritas de los aficionados por su carisma y su potente presencia escénica.

En los últimos días, la representante española ha participado en distintas actividades oficiales, desde una fiesta de Carnaval Magic, donde destacó con un vestido rojo lleno de pedrería y plumas diseñado por el puertorriqueño José Karlo, hasta encuentros con fans y sesiones fotográficas con compañeras del certamen.

Las concursantes también han vivido otro tipo de experiencias culturales, como la sesión de Muay Thai, arte marcial tradicional de Tailandia, celebrada este martes.

Con cada aparición, la joven coruñesa —que llegó a Bangkok como una de las candidatas más comentadas— continúa sumando apoyos en la recta final de un certamen que coronará a la nueva Miss Universo este viernes 21 de noviembre.