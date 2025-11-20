La comitiva coruñesa en Nueva York, encabezada por Inés Rey, descubre un 'gemelo' del edificio del Pastor en plena Quinta Avenida

El edificio Península en Nueva York y el Banco Pastor en A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, se encuentran esta semana en Nueva York para presentar, este viernes 21 de noviembre, el proyecto Coruña Marítima como caso de éxito internacional. La iniciativa será expuesta ante instituciones y entidades urbanísticas estadounidenses dentro de una agenda destinada a reforzar la proyección exterior de la ciudad.

Pero el viaje dejó una sorpresa inesperada para la delegación coruñesa: encontrarse en pleno Manhattan con un gemelo del histórico edificio Pastor. En la calle 55 con la Quinta Avenida, donde se levanta el conocido Edificio Península, sede del hotel del mismo nombre, cuya presencia evocó de inmediato el icónico rascacielos coruñés.

Aunque no comparten estilo arquitectónico, las similitudes volumétricas y de presencia urbana entre ambos inmuebles llamaron la atención de la comitiva.

El Edificio Península, de estética neoclásica, fue construido en 1905 como Hotel Gotham y diseñado por los arquitectos Philip Hiss y Hobart Weekes.

Al otro lado del océano, en A Coruña, el Banco Pastor —considerado el primer rascacielos de España hasta 1929— se levantaría 20 años más tarde, fue inaugurado el 11 de noviembre de 1925, tras ser encargado por Ricardo Rodríguez Pastor y Pedro Barrié al arquitecto Antonio Tenreiro, dentro de un lenguaje neobarroco y art déco.

Cajas fuertes secretas, cámaras inexpugnables y pasadizos: los secretos del Banco Pastor de A Coruña Más información

Una investigación desvela que el Banco Pastor de A Coruña no se levantó sobre pilotes de madera Más información

Pese a estas diferencias estilísticas, la semejanza en la estructura general y en la forma en la que ambos edificios se integran en el paisaje urbano ha generado sorpresa y comentarios entre los representantes municipales, quienes añadieron que "de las columnas hacia arriba es nuestro edificio".

Coruña Marítima, rumbo a su presentación internacional

Mientras tanto, la delegación coruñesa ultima los preparativos para la exposición de Coruña Marítima, un proyecto estratégico con el que el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria defienden la transformación del borde litoral como ejemplo de regeneración urbana y modelo exportable a nivel internacional.

La presentación tendrá lugar este viernes, en una jornada clave para la proyección exterior de A Coruña.