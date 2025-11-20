La app Comercio Seguro llega a Os Mallos Cedida

El tejido comercial de Os Mallos refuerza su seguridad. El Ayuntamiento ha concluido la implantación de la app Comercio Seguro en las calles de Ramón Cabanillas y Ángel Senra. La iniciativa, que permite tener comunicación directa y en tiempo real entre los establecimientos y la Policía Local a través de una app móvil, está presente en 42 de los 47 negocios presentes en estas vías.

El próximo paso, anunció la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, es expandirse a la calle Real y la Sagrada Familia, el primero, un eje comercial de la ciudad. Paz visitó este jueves algunos de los comercios adheridos en Os Mallos. Durante la visita, la presidenta de Distrito Mallos y propietaria de Luces de Bohemia, Alba Balsa, destacó la "tranquilidad que da saber que hay una conexión directa con la Policía Local".

La app Comercio Seguro, desde el inicio de su puesta en marcha, solo ha registrado dos incidencias, ambas resuelta con éxito. La iniciativa comenzó como proyecto piloto en las calles Barcelona y Alcalde Marchesi, extendiéndose a la prolongación de la calle Barcelona, A Gaiteira y sus transversales. Hasta la fecha son 132 los comercios adheridos a la app en toda la ciudad.