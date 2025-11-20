El impacto de la EPOC en A Coruña: miles de consultas al año y un 20% de fallecimientos

El jefe de Neumología del Chuac, Pedro Marcos Rodríguez Quintana

Miles de consultas y un millar de hospitalizados al año son las cifras que deja en A Coruña la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Su alto impacto asistencial ya da una pista de su gravedad y es que el 20% de los ingresados terminan falleciendo. Por ello, desde el servicio de Neumología del Chuac, el jefe de la unidad, Pedro Marcos Rodríguez, pide con motivo del día mundial de esta enfermedad a los mayores de 40 años estar atentos a las señales de alerta de esta enfermedad que padecen en España el 9% de las personas con 45 años y hasta el 20% de los de 65 en adelante.

Sobre todo son los fumadores los que más pendientes tienen que estar, pues un 90% de los casos tiene como causa fundamental el tabaco. “La EPOC está causada por la inhalación de humos, por lo que está íntimamente ligada al tabaquismo”, explica el neumólogo.

Esta enfermedad también la pueden padecer personas muy expuestas a otro tipo de humos o contaminación. Las consecuencias son “obstrucción en los bronquios o destrucción de los alveolos, lo que se conoce como enfisema”, y los pacientes terminan con necesidad de oxígeno permanente.

La fatiga e infecciones respiratorias repetitivas o exacerbaciones son los síntomas más habituales. “Si uno tiene más de 40 años y disnea de esfuerzo o crisis respiratorias, debe acudir a un centro de salud o servicio de neumología para que le podamos hacer una espirometría, la prueba clave con la que podemos diagnosticar”, aconseja el neumólogo del Chuac.

Esta enfermedad representa el 11% de las consultas en Atención Primaria, el 40% de las de Neumología y es el responsable del 8% de los ingresos hospitalarios. “Esta patología nos impacta mucho asistencialmente, por eso siempre es importante la prevención: llevar una vida sana, hacer ejercicio, vacunarse, y, por supuesto, dejar de fumar”, insiste Pedro Marcos.