Hace 25 años | Más de 25.000 personas visitaron en Belas Artes la exposición de la colección Thyssen

Hace 25 años Francisco Franco era noticia por el aniversario de su muerte y también porque su estatua ecuestre, todavía entonces en la plaza de España de Ferrol, fue pintada de rosa por varios jóvenes vinculados al grupo independentista ‘Asamblea Popular Noroeste’. En A Coruña se clausuraba la exposición ‘De Van Goyen a Constable. Aspectos de la tradición de lo pintoresco en la Colección Carmen Thyssen Bornemisza’, que atrajo a más de 25.000 visitantes al museo de Belas Artes. Hace 50 años El Ideal Gallego informó de la muerte de Franco con la publicación de dos ediciones especiales. La noticia del fallecimiento del dictador monopolizó la primera página del diario, que dedicó otras quince planas al histórico óbito.

Hace 25 años | Más de 25.000 personas visitaron la exposición de la colección Thyssen

La exposición ‘De Van Goyen a Constable. Aspectos de la tradición de lo pintoresco en la Colección Carmen Thyssen Bornemisza’ se mostraba ayer, 19 de noviembre de 2000, por última vez en el museo de Belas Artes. Los datos ofrecen una cifra sorprendente. Más de 25.000 personas han podido deleitarse desde septiembre con las 35 pinturas de autores como John Constable, Canaletto, Lucas Velázquez y Agostino Brunias. El número de visitantes sorprendió incluso a la directora del museo, Ángeles Penas, que confirmaba que esta cifra es la prueba más evidente de que “si una exposición es buena, el público responde”. La directora aseguró que “hay que seguir en este camino”, ya que los resultados han sido “muy satisfactorios para todos”. Dos encargados de la Fundación Thyssen llegarán la próxima semana a la ciudad para devolver las obras a su lugar de origen.

Por otra parte, jóvenes vinculados al grupo independentista ‘Asamblea Popular Noroeste’ pintaron ayer de rosa la estatua ecuestre de Francisco Franco ubicada desde el año 1965 en la plaza de España de Ferrol. Alrededor de medio centenar de personas se concentraron delante del monumento mientras se producía el ataque y exigieron con pancartas y octavillas la retirada y demolición inmediata de la imagen del general.

Hace 50 años | Falleció el Jefe del Estado, Francisco Franco

A las 6 de la mañana, el ministro de Información y Turismo dio lectura a los medios informativos de un comunicado de las casas Civil y Militar sobre el Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde: “A las 05.25 horas de hoy, 20 de noviembre de 1975, su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardiaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. En virtud del artículo 7 de la Ley de Sucesión, los poderes de la Jefatura del Estado han sido asumidos, en nombre de S.A.R. el Príncipe de España, por el Consejo de Regencia, que preside don Alejandro Rodríguez de Valcárcel Nebreda, presidente de las Cortes, y del que forman parte monseñor Pedro Cantero Cuadrado, arzobispo de Zaragoza, y el teniente general del Ejército del Aire, don Ángel Salas Larrazábal”. Franco había nacido en El Ferrol el 4 de diciembre de 1892.

Hace 100 años | Llamamiento a la cordura en el Celta-Deportivo

Para el domingo, día 22 de noviembre del año 1925, está señalado en el calendario gallego el partido de más intensa emoción del actual campeonato, en el que lucharán los dos equipos más fuertes de Galicia: el que actualmente detenta el título de campeón, el ‘R. C. Celta’, y nuestro ‘R. C. Deportivo’.

La Junta directiva, los jugadores, los socios del ‘R. C. Deportivo’ y la Prensa Local suplican a toda la afición que en este encuentro se excedan a su indiscutible cordura, y dando un ejemplo de hospitalidad, sobrepongan a toda pequeñez, la sensación de franca camaradería que debe unir a dos Clubs rivales y el lazo indisoluble que debe estrecharse por cualquier pretexto entre dos pueblos que tanto son y representan en esta querida región. Mañana daremos detalles del encuentro y de los equipos que formarán.