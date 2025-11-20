Mi cuenta

A Coruña

Francisco Vázquez: “Mi mayor patrimonio es la memoria de lo que hice”

Recibirá esta tarde en el Senado el premio ‘Iurisgama’ de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid por su dedicación al Derecho

Paola Feal Pinto
20/11/2025 06:00
Francisco Vázquez, ante el polideportivo de la Sagrada Familia
Francisco Vázquez recibirá esta tarde en el Senado “con gran emoción y gran satisfacción” el premio ‘Iurisgama’ de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid. Un reconocimiento a la dedicación al mundo del Derecho del que fuera alcalde de A Coruña, que le da aún más valor al galardón por el momento en que lo recibe: “Cuando eres observador y no protagonista”.

Francisco Vázquez era alcalde de A Coruña en octubre de 2000

Las gaitas resonarán en el Senado para condecorar a Francisco Vázquez

“Mi mayor patrimonio es la memoria de lo que hice”, asegura Vázquez, que a su faceta profesional de inspector de Trabajo suma la de alcalde, diputado y senador. Siempre, recuerda, aplicando el Derecho para “mejorar la vida pública”. “Fui, con Manuel Fraga y con José Luis Meilán, uno de los tres diputados que acordó el Estatuto de Autonomía, el primer presidente de las Cortes Democráticas, el presidente de la Comisión de Trabajo que reguló el Estatuto de los Trabajadores y el impulsor de los derechos de los Ayuntamientos, para que tuviesen un reconocimiento institucional similar al de las comunidades autónomas”, enumera. Y agradece que se dé “valor a actividades singulares” como las que él ha llevado a cabo.

Francisco Vázquez reivindica el Puerto Exterior como su principal herencia

Por su parte, destaca el prestigio de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid, de la que varios miembros estarán hoy en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Alta para compartir con Francisco Vázquez “un día para recordar”. En el que estará también arropado por amigos y compañeros de la vida política, entre ellos, exministros socialistas con los que, explica, comparte “ideales y valores de una época pasada, que nada tienen que ver con el presente”. Tampoco faltará, por supuesto, su familia. Su mujer y varios nietos –“Una ya es abogada”, celebra– le acompañarán en un acto que, como novedad, contará con dos gaiteros que interpretarán el himno gallego y el nacional. Sonidos de Galicia en Madrid para honrar a un coruñés.

