El Foro Conecta Galicia abordará la lucha contra las enfermedades raras

Los últimos avances en la lucha contra las enfermedades raras será el tema de la próxima edición del Foro Conecta Galicia, organizado en esta ocasión por la Consellería de Sanidade y el Grupo Editorial El Ideal Gallego. La iniciativa reunirá el 25 de noviembre en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña a cuatro de los principales especialistas en el abordaje de este desafío para el sistema sanitario público.

Bajo el título ‘Sanidade en Galicia. Á vangarda da abordaxe das enfermidades raras’, en el espacio situado en el número 3 de la avenida de la Marina tendrá lugar, a partir: de las 10.00 horas un encuentro en formato de coloquio, moderado por la subdirectora de El Ideal Gallego, Paola Feal Pinto. La entrada es libre hasta completar aforo y los interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico eventos@editoriallacapital.com.

Tras la intervención inicial de los especialistas llegará el turno de que los asistentes dirijan sus preguntas a Raquel Vázquez Mourelle, Candela Sánchez Presedo, Álvaro Hermida Ameijeiras y Miguel Alonso Bidegaín. Todos ellos conversarán sobre la Estratexia de Enfermidades Raras para o período 2025-2030, que fue aprobada el pasado 7 de julio por el Consello de la Xunta.

Especialistas

Un tema que conoce de primera mano Vázquez Mourelle, que en la actualidad ocupa la subdirección xeral de Atención Hospitalaria do Servizo Galego de Saúde.

Para aportar el punto de vista de los afectados estará Candela Sánchez Presedo, responsable del área de terapia ocupacional e inclusión educativa de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec).

Las dos departirán con el coordinador de la Unidad funcional multidisciplinar de enfermedades raras del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, Álvaro Hermida Ameijeiras; y Miguel Alonso Bidegaín, jefe de servicio de Medicina Física y Rehabilitación del área sanitaria da Coruña y Cee.