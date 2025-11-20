Diez historias de Franco en A Coruña y su área: exámenes, empanadas, el himno gallego y un intento de atentado

Franco saluda a varias mujeres en Meirás Archivo El Ideal Gallego

Aunque la relación más íntima y numerosa de Francisco Franco con el área coruñesa es a través del pazo de Meirás de Sada, mantuvo a lo largo de toda su vida una un especial vínculo con la ciudad y su comarca, no solo como Caudillo tras la Guerra Civil, sino también antes.

Siguiendo el libro de Carlos Fernández Santander 'Francisco Franco y La Coruña', estas son diez de las historias protagonizadas por el que fuera Jefe de Estado en la ciudad y su comarca.

1. 'Paquito' se examina en A Coruña

Franco pasó por los exámenes y los primeros años de Bachillerato en el Instituto General Técnico de La Coruña, ya que Ferrol aún no tenía centro habilitado. Se alojó entonces en casa de su tía Hermenegilda, en el 17 de Puerta de Aires, frente a la Colegiata de Santa María.

2. Su primera visita a Meirás y su llegada a A Coruña como vencedor de la Guerra Civil

Franco tomó posesión del pazo de Meirás en plena guerra, el 5 de diciembre de 1938. Luego el espacio se convirtió en su lugar de vacaciones veraniegas familiares (y sede del Gobierno). Ya como vencedor de la Guerra Civil, y proclamado Caudillo, llegó por primera vez a la ciudad herculina el 21 de junio de 1939. En pleno puente de A Pasaxe se instaló un arco del triunfo para recibirlo, luego asistió a un te deum en San Nicolás y pronunció un discurso desde el palco de María Pita.

3. Con el rey Abdullah de Jordania

En 1949 el rey de Jordania visitó Meirás, cuando en los países extranjeros se veía con recelo relacionarse con el régimen franquista. Tras desembarcar en el puerto de A Coruña. Visitó el consistorio, en el que firmó en el libro de honor.

4. Salazar se queda sin subir a la Torre de Hércules

En septiembre de 1950 el dictador portugués devolvía la visita que Franco le había hecho en su país. Hicieron un recorrido turístico por La Marina, San Carlos y Orillamar, sin embargo, al llegar a la Torre de Hércules, el luso declinó subir porque a sus 61 años "no andaba para estos excesos".

5. El himno gallego ante Franco en el Ayuntamiento

La primera vez que se interpretó en un acto oficial el himno gallego en A Coruña fue en el verano de 1958, en la tradicional cena de gala que se ofrecía con motivo de la estancia de Franco en Meirás. El maestro Adolfo Anta pidió permiso en directo al dictador y este contestó: "Puede hacerlo, pues me gusta mucho".

6. Lo mal que lo pasó en el Teresa Herrera

El Trofeo Teresa Herrera no solo es el decano de los torneos de verano de fútbol, sino que durante mucho tiempo fue también el más prestigioso. Franco aprovechó sus vacaciones en Meirás para disfrutar de los partidos e, incluso, en 1973 sufrió mucho en el palco, y no precisamente por el mal fútbol, como revela en su libro 'Historia del Trofeo Teresa Herrera' el periodista e historiador Héctor Pena. "Fue un gol de oro de José Eulogio Gárate el que dio a la escuadra madrileña su tercer Teresa Herrera, que el capitán atlético, Luis Aragonés, recibió de manos del general Franco. El dictador, que afrontaba la recta final de su vida, pues fallecería tan solo dos años después, estuvo a punto de no poder entregar la Torre de Hércules de plata a los ganadores, ya que durante el encuentro comenzó a descender una húmeda y fría niebla sobre Riazor que le hizo enfermar. Tras remover Roma con Santiago buscando una manta para arroparlo, y visto que el partido no tenía visos de terminar, un alto cargo del Régimen exigió a los organizadores que se suspendiese la prórroga y se lanzasen penaltis, pero el tanto de Gárate evitó un conflicto", explica el libro.

7. Con la Virgen del Rosario

Se cita como uno de los grandes llenos en la plaza de María Pita. Fue un 11 de septiembre de 1960, cuando se coronó a la Virgen del Rosario como patrona de A Coruña. En el acto, además de una misa (en latín), hubo tiempo para que sobrevolaran dos escuadrillas aéreas y que el alcalde Sergio Peñamaría le entregase la medalla de oro de la ciudad y un rosario enviado por el papa Juan XXIII.

8. Franco en los toros

En total acudió a once corridas de toros y una novillada en la plaza herculina, empezando con la que protagonizaron en agosto de 1942 el mítico Manolete, Pepe Bienvenida, Morenito de Talavera y Pepe Dominguín. Hasta 1950 tuvo que esperar para ver en A Coruña al torero que le había pedido expresamente al alcalde Alfonso Molina, Luis Miguel Dominguín. La última, en 1967, poco antes del cierre del coso para construir bloques de viviendas.

9. Las empanadas en la romería de Santa Margarita

Franco se pasó muchas veces por la romería veraniega, en la que le gustaba comer empanada, sobre todo de xoubas, a la sombra de los pinos. Su mujer, Carmen Polo, sin embargo, apostaba por el pulpo a la gallega como plato favorito.

10. El intento de atentado en la curva de Bastiagueiro

En el verano de 1970, mientras el marqués de Villaverde, yerno de Franco, practicaba paracaidismo aeroacuático, un comando de ETA preparó un atentado contra el jefe del Estado. Habían certificado que este iba cada desde Meirás al Club de Golf de A Zapateira, la mayoría de las veces por Santa Cruz y otras por Montrove, y decidieron atentar contra él a su paso por la playa camino de Santa Cristina, una vez pasado el INEF. Iban a usar una bomba, pero un fallo en la infraestructura hizo fracasar el proyecto.