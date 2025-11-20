Así es, punto por punto, el acuerdo para la descentralización del grado de Medicina

Reunión del Consello de Docencia Clínica Xunta de Galicia

Los conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, participaron este jueves por la mañana en la reunión del Consello para a coordinación da Docencia Clínica en Galicia, donde se ratificó el acuerdo para la descentralización del grado en Medicina.

Ambos celebraron el consenso alcanzado alrededor de un "documento con visión de país, que beneficia a los estudiantes de esta titulación y que abre nuevas oportunidades para alcanzar altas cuotas de excelencia tanto en las tres universidades públicas como nos hospitales de Santiago, Vigo y A Coruña".

Todas las partes coincidieron en la necesidad de avanzar en la descentralización del grado en Medicina, con mayor número de plazas de nueva admisión de Galicia, como la mejor opción para aprovechar todas las capacidades tanto del Sistema Universitario de Galicia como del Sergas a la hora de formar a los futuros médicos.

Para eso, el calendario del acuerdo establece la descentralización progresiva de la docencia, tanto teórica cómo práctica, de 4º, 5º y 6º curso del grado en Medicina. Desde manera, al final de la aplicación del acuerdo, en el curso 2028/29, los tres últimos cursos del grado en Medicina se impartirán al completo en las ciudades de Santiago, Vigo y A Coruña.

Esto abre la posibilidad para que cualquiera de los profesionales de los hospitales gallegos, particularmente los que cuenten con la acreditación preceptiva para ocupar plazas de profesorado universitario, pueda acceder a plazas vinculadas de las universidades gallegas y así contribuir decisivamente a la formación de los profesionales de la Medicina.

Se favorece, asimismo, la participación en la docencia de esta titulación del profesorado de las universidades de A Coruña y Vigo relacionado con las áreas de conocimiento propias del grado de Medicina. Tras su ratificación hoy, el documento deberá ser tramitado a nivel interno por las tres universidades para, a continuación, ser firmado.

Este es el acuerdo, punto por punto