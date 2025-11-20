Así es, punto por punto, el acuerdo para la descentralización del grado de Medicina
Los conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, participaron este jueves por la mañana en la reunión del Consello para a coordinación da Docencia Clínica en Galicia, donde se ratificó el acuerdo para la descentralización del grado en Medicina.
Ambos celebraron el consenso alcanzado alrededor de un "documento con visión de país, que beneficia a los estudiantes de esta titulación y que abre nuevas oportunidades para alcanzar altas cuotas de excelencia tanto en las tres universidades públicas como nos hospitales de Santiago, Vigo y A Coruña".
Todas las partes coincidieron en la necesidad de avanzar en la descentralización del grado en Medicina, con mayor número de plazas de nueva admisión de Galicia, como la mejor opción para aprovechar todas las capacidades tanto del Sistema Universitario de Galicia como del Sergas a la hora de formar a los futuros médicos.
Para eso, el calendario del acuerdo establece la descentralización progresiva de la docencia, tanto teórica cómo práctica, de 4º, 5º y 6º curso del grado en Medicina. Desde manera, al final de la aplicación del acuerdo, en el curso 2028/29, los tres últimos cursos del grado en Medicina se impartirán al completo en las ciudades de Santiago, Vigo y A Coruña.
Esto abre la posibilidad para que cualquiera de los profesionales de los hospitales gallegos, particularmente los que cuenten con la acreditación preceptiva para ocupar plazas de profesorado universitario, pueda acceder a plazas vinculadas de las universidades gallegas y así contribuir decisivamente a la formación de los profesionales de la Medicina.
Se favorece, asimismo, la participación en la docencia de esta titulación del profesorado de las universidades de A Coruña y Vigo relacionado con las áreas de conocimiento propias del grado de Medicina. Tras su ratificación hoy, el documento deberá ser tramitado a nivel interno por las tres universidades para, a continuación, ser firmado.
Este es el acuerdo, punto por punto
- Que la Facultad de Medicina de la USC es la única que ha implantado el Grado en Medicina en el SUG, correspondiendo la responsabilidad académica del mismo a los órganos de gobierno y los departamentos de la Facultad de Medicina y Odontología de la USC, que son los encargados de la planificación y organización docente de la titulación. La participación de la UDC y la UVigo en la impartición de la docencia clínica que se regulará en este convenio no afectará al régimen común de prestación de servicios docentes de la USC ni a la política de plazas de profesorado que la USC desee aplicar en el ejercicio de su autonomía.
- Que la titulación de Medicina es el grado con la mayor número de plazas de nueva admisión cada año (403), por lo que debe avanzarse en la descentralización como la mejor solución para aprovechar todas las capacidades del sistema sanitario público gallego y del sistema universitario público para la mejor formación de los futuros médicos que cursen sus estudios en la Universidad de Santiago de Compostela; abrir la posibilidad para que cualquiera de los profesionales de los hospitales gallegos, particularmente los que cuenten con la acreditación preceptiva para ocupar plazas de profesorado universitario, pueda acceder a plazas vinculadas de las universidades gallegas y así contribuir decisivamente a la formación de los futuros profesionales de la medicina; favorecer la participación en la docencia de esta titulación del profesorado de las universidades de A Coruña y Vigo relacionado con las áreas de conocimiento propias del Grao de Medicina; y racionalizar el impacto de la docencia clínica en la actividad asistencial de los distintos hospitales, mejorando su calidad.
- Que la UDC y la UVigo mantienen la aspiración de implantar estudios universitarios de Medicina en sus instituciones, pero asumen este acuerdo como solución de compromiso que permitirá poner a las tres universidades públicas gallegas a la vanguardia de la formación y la investigación de la Medicina en España. La USC se suma al acuerdo, con la voluntad de buscar fórmulas que permitan mantener la excelencia académica alcanzada por la Facultad de Medicina de Santiago a lo largo de su historia.
- Las partes convienen continuar con la descentralización progresiva de la docencia de 4º, 5º y 6º del grado en Medicina. La descentralización afectará tanto al sistema sanitario como al sistema universitario, en las condiciones, en los plazos y con la programación que figuran en este acuerdo.
- La descentralización afectará a toda la docencia de 4º, 5º y 6º del grado en Medicina, que se impartirá en los hospitales universitarios vinculados la cada universidad, manteniéndose la participación en el rotatorio del resto de los hospitales públicos gallegos.
- El avance en la descentralización se aplicará de manera progresiva conforme al calendario recogido en el anexo II, debiendo iniciarse en el curso 2026/2027 y estar completada en el curso 2028/2029.
- El Sergas y las tres universidades firmarán un concierto único, con anexos para cada una de las universidades, que determinará las instituciones sanitarias que quedarán vinculadas la cada universidad para la impartición de los estudios de Ciencias de la Salud. Los hospitales Chuac y Chuvi quedarán vinculados a las universidades de sus respectivas áreas sanitarias, UDC y UVigo, respectivamente, para todas las titulaciones que cada una tenga implantadas, y concertados para la impartición de la docencia descentralizada derivada de la ejecución de este convenio y la dotación de plazas de profesorado vinculadas y PAC. El hospital Chus quedará vinculado a la USC para todas las titulaciones que tenga implantadas. Además, y a los efectos de cumplimiento de la base quinta del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones sanitarias recogida en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio , todos los hospitales de los sistema sanitario público gallego estarán concertados con la USC, a efectos docentes, para la impartición de la docencia de Medicina y la dotación de plazas de profesorado vinculadas y PAC.
- En la conformación de los institutos de investigación sanitaria - Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), Instituto de Investigación Sanitaria Santiago de Compostela (IDIS) e Instituto de Investigación Sanitaria Galicia SUR (Iisgs)- se mantendrá la vinculación exclusiva Chuac-UDC, CHUS-USC y Chuvi-UVigo respectivamente. El personal que trabaja en los hospitales Chuac y Chuvi seguirá perteneciendo en lo tocante a su investigación, y filiándose, al Inibic y el Iisgs, respectivamente, a pesar de que pertenezcan al cuerpo de profesores con plaza vinculada o PAC de la USC. Podrán existir proyectos de investigación compartidos por varias instituciones. A estos efectos, el investigador principal de un proyecto llevará el alojamiento del proyecto a su institución principal, es decir, a aquella en la que tiene la primera firma, excepto en el caso de proyectos colaborativos nos cuáles el proyecto poda desarrollar el gasto en varias instituciones, en los que deberán establecerse los mecanismos para asignar los indicadores y los recursos en función de la participación de cada institución.
- En cada uno de los hospitales universitarios Chuac y Chuvi se creará una unidad docente, que acogerá a todo el profesorado que imparta la docencia prevista en este acuerdo, tanto de la universidad a la que esté vinculado el hospital como de la USC. Las unidades docentes organizarán las enseñanzas y realizarán la coordinación con los correspondientes departamentos implicados en la docencia, para garantizar que los criterios de enseñanza y evaluación sean semejantes en todos los casos. Asimismo, velarán por la igualdad de condiciones del profesorado que las integran.
- En cada una de las unidades docentes de los hospitales universitarios Chuac y Chuvi se admitirá el 25% del estudiantado matriculado en el grado de Medicina en el curso descentralizado que corresponda. El resto del estudiantado diera curso seguirá sus estudios en la unidad docente del Chus.
- El profesorado que impartirá la docencia prevista en este acuerdo pertenecerá a la USC, a la UDC o la UVigo. En ningún caso este convenio comportará la reducción del número de plazas de profesorado vinculado, como de PAC o profesores asociados que actualmente están ejerciendo en la Facultad de Medicina. Las nuevas plazas docentes que sean precisas para desarrollar la descentralización serán convocadas equitativamente por la USC (50%) y la universidad a la que está vinculado el hospital, UDC o UVigo (50%).
- Una vez determinado el número de estudiantes que cursarán en cada hospital universitario, la Facultad de Medicina, contando con los departamentos y las áreas de conocimiento, hará los cálculos de la planificación docente anual (PDA) correspondiente la cada una de las unidades docentes y las elevará a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula décimo primera para su aprobación, de ser el caso. Las unidades docentes serán las encargadas de llenar el plan de organización docente (POD) y proponer la contratación de personal docente, cuando sea preciso. El POD será aprobado por los departamentos responsables de la USC y los departamentos correspondientes en la UDC y en la UVigo. Los equipos rectorales acordarán las plazas vinculadas que se contratan por parte de cada una de las universidades firmantes de este acuerdo, respetando los porcentajes establecidos en la cláusula octava para lo POD de cada uno de los cursos descentralizados, que deberán ser tramitadas a través de los departamentos y de los órganos de cada Universidad.
- La Xunta de Galicia acercará los costes de la descentralización por arriba del plan de financiación actual, haciendo las correspondientes aportaciones a las universidades firmantes del acuerdo, en función de su participación, con antelación al inicio de cada curso académico. Estos costes de la descentralización se tendrán en cuenta en el desarrollo del siguiente plan de financiación. Corresponderá a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula décimo primera hacer un estudio económico de los costes de la descentralización y elevar a la Xunta de Galicia una propuesta de financiación, que deberá recoger los costes de personal, la obra civil que requiera la adaptación de espacios a la docencia en el CHUS, CHUAC y CHUVI, y las equipaciones de las unidades docentes, que pertenecerán la cada una de las universidades la cuyo departamento estén adscritas.
- Las partes acuerdan crear una Comisión de Seguimiento compuesta por los siguientes miembros (16): ● La persona titular de la consellería con competencias en Universidades, que actuará de presidente/a ● La persona titular de la consellería con competencias en Sanidade ● Las rectoras o rectores de cada una de las Universidades firmantes del acuerdo ● Las vicerrectoras o vicerrectores con competencias en titulaciones de cada una de las Universidades firmantes del acuerdo ● La decana o decano de la Facultad de Medicina de la USC y la decana o decano de cada uno de los correspondientes centros de la UDC y la UVigo. ● Una persona en representación de cada uno de los hospitales universitarios (Chuac, CHUS, CHUVI), designado por la persona titular de la Gerencia del hospital, la propuesta del instituto de investigación sanitaria correspondiente al hospital. ● La persona titular de la Gerencia del Sergas, que actuará de secretaria, con voz y voto. ● La persona titular de la Secretaría Xeral de Universidades. Podrán participar con voz pero sin voto aquellas personas que sean requeridas por la Comisión de Seguimiento en función de los asuntos a tratar. Los miembros de la Comisión de Seguimiento podrán delegar en otra persona de la misma entidad u organización, mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría de la Comisión, en la que se indique expresamente el nombre, cargo y función de la persona delegada. Esta delegación deberá realizarse con carácter previo a la reunión correspondiente y tendrá validez exclusivamente para la sesión indicada, salvo que se especifique el contrario. La Comisión de Seguimiento tendrá como principal función velar por el cumplimiento de este acuerdo y evaluar el grado de desarrollo de la descentralización. Al final de cada cuatrimestre de cada curso académico se convocará una sesión de seguimiento para valorar el grado de satisfacción de las partes firmantes. Una vez finalizada la descentralización, se celebrará una sesión para valorar los resultados de este acuerdo y proponer, de ser el caso, acciones futuras.
- La UDC y la UVigo se comprometen a no presentar solicitudes de implantación de nuevos títulos de Grao en Medicina durante la vigencia del presente acuerdo. Sin embargo, el incumplimiento de las condiciones, de los plazos o de la programación de la descentralización recogidos en este acuerdo y sus anexos legitima a la UDC y la UVigo a continuar el procedimiento de implantación del título de Medicina iniciado en las respectivas universidades. El incumplimiento podrá ser denunciado por cualquiera de las universidades mediante escrito motivado dirigido al presidente de la Comisión de Seguimiento. Recibida una denuncia de incumplimiento, se convocará una reunión extraordinaria en la que se evaluarán los incumplimientos denunciados y se propondrán fórmulas de cumplimiento. La universidad denunciante podrá aceptar expresamente las soluciones propuestas o continuar con el procedimiento de implantación del titulo en los términos recogidos en el párrafo anterior.
- Las partes firmantes coinciden en que la demanda de plazas de nuevo ingreso en el grado en Medicina debe ser atendida prioritariamente por las universidades públicas del Sistema Universitario de Galicia, dado que estas disponen de la capacidad académica, técnica y estructural necesaria para garantizar una formación de calidad y un acceso equitativo. En caso de que, durante la vigencia de este acuerdo, la consellería competente en materia de universidades emita informe favorable al envío a verificación de solicitudes de implantación del grado en Medicina presentadas por otras entidades, se comunicará tal circunstancia de manera inmediata a las universidades firmantes y se abrirá un plazo extraordinario de dos meses para que la Universidad de A Coruña y la Universidad de Vigo puedan presentar la documentación correspondiente, con el objetivo de autorizar el envío a verificación de sus solicitudes. Este mismo procedimiento se aplicará en el supuesto de implantación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia de titulaciones de Medicina promovidas por entidades privadas, nacionales o extranjeras, incluidas aquellas que adopten fórmulas de delegación, franquicia o similares.
- El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución: a) El transcurso del plazo sin acordarse la prórroga. b) El acuerdo unánime de las partes. c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos por alguna de las partes. d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad. e) Por cualquier otra causa prevista en las leyes.
- Este convenio inicia su vigencia al día siguiente de la última de las firmas electrónicas y vence el 31 de agosto de 2029. Este acuerdo deja sin efecto el Convenio para la colaboración en la docencia clínica del Grao en Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela de 9 de octubre de 2015. Con carácter previo a su firma, deberá ser aprobado o ratificado por los consejos de gobierno de las universidades firmantes.