A Coruña

Adiós a un pionero en A Coruña: cierra el Valentín de San Nicolás

Fue uno de los primeros restaurantes 'pet friendly' de la ciudad

Lara Fernández
Lara Fernández
20/11/2025 12:53
El Valentín, en la plaza de San Nicolás
El Valentín, en la plaza de San Nicolás
Archivo El Ideal Gallego

Hace once años llegó a la plaza de San Nicolás un local que revolucionó el centro de A Coruña. Carta cambiante con gastronomía de los cinco continentes, desayunos, tartas, cócteles y una variedad de platos veganos. El Valentín abrió sus puertas el 18 de septiembre de 2014 y se convirtió en uno de los primeros restaurantes 'pet friendly' de la ciudad. Pero este paraíso culinario y estético que pronto se ganó el corazón de muchos, ha dicho adiós.

Tres hermanos, Ana, Silvia y Pablo, estaban detrás de la idea. Frente a la iglesia de San Nicolás, alquilaron el bajo del número 30 de la plaza, abandonado desde hacía tres décadas, y lo dotaron de una decoración que mezclaba lo acogedor, moderno y clásico. Todo ello en un edificio del siglo XIX.

"En Valentín somos amantes de la cocina sana e internacional. Inauguramos nuestro restaurante en Coruña el 18 de septiembre de 2014 y desde entonces hemos abierto de martes a domingo para ofrecer desayunos, comidas, meriendas y cenas", destacaban desde el local en su descripción de Google. Los platos de la carta cambiaban cada poco tiempo, pero siempre se mantenían los favoritos de los fieles al Valentín: el boniato, los bagels y sándwiches, y las gyozas, entre otros. Una forma innovadora de ofrecer siempre alguna novedad a los clientes.

Desde hace días, el Valentín no abre sus puertas. Su terraza ya no llena el rincón favorito de muchos en San Nicolás y el restaurante ha borrado la mayoría de sus redes sociales. En Google, además, han ocultado su horario y se anuncia que el establecimiento está "cerrado permanentemente", tal y como confirman fuentes comerciales cercanas. El Valentín, por lo tanto, dice adiós, no sin antes haber robado el corazón de los coruñeses.

