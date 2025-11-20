A Coruña empieza a sentir el frío polar

Los coruñeses sacaron bufandas y guantes del armario Quintana

La ciudad herculina inició la jornada de este jueves con un marcado descenso térmico que sorprendió a los coruñeses durante las primeras horas de la mañana. Las bajas temperaturas, acompañadas de un ligero viento del norte, hicieron que la sensación térmica fuera aún más fría, obligando a muchos ciudadanos a rescatar bufandas, abrigos y guantes del armario.

Aunque no se registraron precipitaciones significativas, el cielo amaneció parcialmente nublado. Las temperaturas experimentaron un ligero descenso, con termómetros por debajo de los ocho grados centígrados, y seguirán más frías de lo normal. Este cambio de tiempo responde a la entrada de una masa de aire frío procedente de "latitudes altas", fenómeno que, según previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), prodría mantenerse durante los próximos días. Las

Se espera que el clima comience a estabilizarse hacia el fin de semana, aunque las temperaturas seguirán siendo más bajas de lo habitual para esta época del año, más propias de invierno que del final del otoño.