Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña, a plena capacidad portuaria: más de 9.000 turistas descubren la ciudad en una triple escala

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/11/2025 13:29
Turistas en el Puerto de A Coruña durante la triple escala de cruceros del 20 de noviembre de 2025
Turistas en el Puerto de A Coruña durante la triple escala de cruceros del 20 de noviembre de 2025
Germán Barreiros

Trasatlánticos, Calvo Sotelo Sur y San Diego. Los tres muelles del Puerto de A Coruña amanecieron este jueves llenos. Fue gracias a una nueva triple escala en la dársena herculina, que en lo que va de mes de noviembre ya ha acogido un total de once barcos y que cerrará con uno más, el próximo lunes. 

Los tres cruceros que visitarán A Coruña en diciembre elevan la cifra anual a 175, récord histórico

Más información

Este jueves le tocó el turno al 'Iona' de P&O, el 'Spirit of Adventure' de Saga y el 'Queen Victoria' de Cunard. En total, más de 9.000 pasajeros que pudieron descubrir la ciudad en una jornada fría pero en la que la lluvia no molestó demasiado a los cruceristas. 

El crucero Disney Fantasy alumbra la dársena coruñesa

El crucero Disney Fantasy prolonga su escala e ilumina la dársena de A Coruña

Más información

El 'Iona', el tercer mayor trasatlántico del mundo, llegó a la ciudad con sus más de 6.000 viajeros a bordo, antes de tomar camino de Tenerife para regresar el lunes a la ciudad de A Coruña. Por su parte, el 'Queen Victoria' es uno de los clásicos de la navegación turística, en la que ofrece a sus más de 2.000 pasajeros unas instalaciones de lujo para vivir la experiencia marítima. Más pequeño es el 'Spiritu of Adventure', que no llega al millar de plazas, pero que ofrece, a cambio, un crucero de lujo, moderno y confortable.

Te puede interesar

Tinho, durante la actuación de la Gala 9

Operación Triunfo estará en concierto en A Coruña: Tinho cumplirá su sueño de tocar en la ciudad
Noela Rey Méndez
Facultad de Arquitectura

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña celebra su 50 aniversario con la exposición “Galicia, una escuela”
Redacción
Severino Suárez, párroco de San Francisco Javier, con el cartel de las fiestas del barrio

Las fiestas más largas de A Coruña las montará un cura
Guillermo Parga
Álvaro García Ortíz

El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa
EFE