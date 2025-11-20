A Coruña, a plena capacidad portuaria: más de 9.000 turistas descubren la ciudad en una triple escala

Turistas en el Puerto de A Coruña durante la triple escala de cruceros del 20 de noviembre de 2025 Germán Barreiros

Trasatlánticos, Calvo Sotelo Sur y San Diego. Los tres muelles del Puerto de A Coruña amanecieron este jueves llenos. Fue gracias a una nueva triple escala en la dársena herculina, que en lo que va de mes de noviembre ya ha acogido un total de once barcos y que cerrará con uno más, el próximo lunes.

Este jueves le tocó el turno al 'Iona' de P&O, el 'Spirit of Adventure' de Saga y el 'Queen Victoria' de Cunard. En total, más de 9.000 pasajeros que pudieron descubrir la ciudad en una jornada fría pero en la que la lluvia no molestó demasiado a los cruceristas.

El 'Iona', el tercer mayor trasatlántico del mundo, llegó a la ciudad con sus más de 6.000 viajeros a bordo, antes de tomar camino de Tenerife para regresar el lunes a la ciudad de A Coruña. Por su parte, el 'Queen Victoria' es uno de los clásicos de la navegación turística, en la que ofrece a sus más de 2.000 pasajeros unas instalaciones de lujo para vivir la experiencia marítima. Más pequeño es el 'Spiritu of Adventure', que no llega al millar de plazas, pero que ofrece, a cambio, un crucero de lujo, moderno y confortable.