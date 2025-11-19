Un barrio de A Coruña celebrará sus fiestas por primera vez y honrará al santo Job

Una pareja durante las últimas fiestas de O Ventorrillo | Patricia g. fraga Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de A Coruña parece haber dado con la fórmula perfecta para ganarse a los barrios, o al menos para lograr el sueño de cualquier asesor político: convencer a todos, o casi. Esa es la lectura de la encuesta realizada el pasado mes de octubre por El Ideal Gallego, en la que las asociaciones consultadas calificaban con un 7,25 de media el sistema de fiestas vecinales, y también de la reunión con las 26 agrupaciones asistentes a la reunión del pasado martes en el Fórum Metropolitano. Todas dieron su bendición a la metodología estrenada en 2025, durante el análisis de lo que fue y lo que será en 2026.

En ese presupuesto habrá que incluir a un nuevo solicitante, Xuxán, que pedirá la subvención correspondiente a las primeras fiestas de su historia. El que es el barrio más joven de la ciudad, y que se encuentra todavía en construcción, aún no ha decidido cuáles serán las fechas, aunque una de las opciones que cobra fuerza es el 10 de mayo, por eso de honrar al santo Job y la paciencia. “Vamos a por nuestras fiestas, pero todavía no sabemos cuándo serán, nos queda decidirlo en asamblea”, reconoce María Sierra, presidenta de la asociación.

Tienen tiempo, ya que la intención del Ayuntamiento es lanzar la convocatoria antes de final de año, para que durante el mes de enero las asociaciones puedan realizar los trámites necesarios. Entre las novedades que baraja el Gobierno local, a solicitud de los barrios, está la inclusión de puntos rosas. Además, se ha comprometido a dar más agilidad al proceso de acceso a las subvenciones y a establecer un protocolo de recursos para la infraestructura.