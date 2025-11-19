Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un barrio de A Coruña celebrará sus fiestas por primera vez y honrará al santo Job

El nuevo modelo del Ayuntamiento recibió el apoyo unánime de las asociaciones en una reunión informativa

Guillermo Parga
Guillermo Parga
19/11/2025 16:59
Una pareja durante las últimas fiestas de O Ventorrillo | Patricia g. fraga
Una pareja durante las últimas fiestas de O Ventorrillo | Patricia g. fraga
Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de A Coruña parece haber dado con la fórmula perfecta para ganarse a los barrios, o al menos para lograr el sueño de cualquier asesor político: convencer a todos, o casi. Esa es la lectura de la encuesta realizada el pasado mes de octubre por El Ideal Gallego, en la que las asociaciones consultadas calificaban con un 7,25 de media el sistema de fiestas vecinales, y también de la reunión con las 26 agrupaciones asistentes a la reunión del pasado martes en el Fórum Metropolitano. Todas dieron su bendición a la metodología estrenada en 2025, durante el análisis de lo que fue y lo que será en 2026.

Un grupo de personas pasea por las fiestas de O Ventorrillo, unas de las más multitudinarias

Los barrios de A Coruña le dan un 7,25 al nuevo sistema de fiestas del Ayuntamiento

Más información

En ese presupuesto habrá que incluir a un nuevo solicitante, Xuxán, que pedirá la subvención correspondiente a las primeras fiestas de su historia. El que es el barrio más joven de la ciudad, y que se encuentra todavía en construcción, aún no ha decidido cuáles serán las fechas, aunque una de las opciones que cobra fuerza es el 10 de mayo, por eso de honrar al santo Job y la paciencia. “Vamos a por nuestras fiestas, pero todavía no sabemos cuándo serán, nos queda decidirlo en asamblea”, reconoce María Sierra, presidenta de la asociación.

Los vecinos de la Ciudad Vieja celebran su magosto en la plaza de Azcárraga

Los vecinos de la Ciudad Vieja celebran su magosto a la antigua usanza en Azcárraga

Más información

Tienen tiempo, ya que la intención del Ayuntamiento es lanzar la convocatoria antes de final de año, para que durante el mes de enero las asociaciones puedan realizar los trámites necesarios. Entre las novedades que baraja el Gobierno local, a solicitud de los barrios, está la inclusión de puntos rosas. Además, se ha comprometido a dar más agilidad al proceso de acceso a las subvenciones y a establecer un protocolo de recursos para la infraestructura.

Te puede interesar

María López, en el Circo de Artesanos | Javier alborés

La que 'va a liar' la abuela más guapa de España en A Coruña
Guillermo Parga
Inés Rey

A Coruña se une al Consejo de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos
EFE
El ideal gallego

El hermano de Pedro Sánchez recusa a los magistrados que deben juzgarlo
Agencias
El ideal gallego

El Congreso rechaza una moción del PP que acusaba al ministro Torres de "conducta impropia "
Omar Bello