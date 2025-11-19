Seis imágenes que dan fe del imaginario y del legado creativo de Annie Leibovitz

Annie Leibovitz visitó ayer el espacio expositivo de la Fundación MOP Quintana

Es más fácil enumerar a las personalidades que no se han puesto frente al objetivo de Annie Leibovitz que las que sí. Y no sólo es la cantidad, sino el cómo, lo que ha hecho que la fotógrafa norteamericana haya construido un legado creativo que permanece en el imaginario colectivo.

“Annie parece viajar con la mirada asombrada de una extraña… guiándonos por esos mundos que a todos nos encantaría visitar”, asegura sobre la creadora Anna Wintour. “Annie posee la inusual destreza de poder contar una gran historia en un solo fotograma”, afirmó hace poco más de un mes Marta Ortega.

Así, ha labrado un imaginario que ya se asocia a la fotógrafa de Connecticut, que brinda un gran protagonismo al uso dramático de la luz, a la importancia de la escena y al vestuario, además de a la intimidad del fotografiado.

La realeza, presidentes, grandes figuras del deporte, la moda, el audiovisual, la cultura o la música, en todos los campos imaginables ha dejado su impronta Annie Leibovitz.

Hacer una selección de imágenes se antoja complicado, porque se elija la que se elija, la que quede fuera es igual o más buena. Porque gran parte de sus creaciones calaron de manera ostensible.

Es el caso del embarazo de Demi Moore, replicado en multitud de ocasiones con otras personalidades; sus creaciones con pompa de la realeza de diferentes países; sus imágenes complicadas de clasificar de actores o actrices en situaciones difícilmente imaginables; presidentes de gobiernos retratados de manera natural y rodeados de kilos y kilos de información; o el trabajo con grandes artistas de la música son solo algunos ejemplos de su legado creativo.

Isabel II

La realeza no se ha escapado a su objetivo. Los reyes de España fueron los últimos, pero la reina Isabel II también dejó imágenes míticas como esta o la captada junto a sus canes.

Barack Obama

Las imágenes de fondo de familia, ídolos como Alí o referentes del país como Lincoln, la mesa, la postura... Leibovitz cuida de cada uno de los detalles incluso cuando delante está el presidente de los Estados Unidos.

Bruce Springsteen

Sus trabajos con los Rolling fueron esenciales, pero también otros como el llevado a cabo con el ‘Boss’ para su disco ‘Born in the USA’.

Hugh Grant

Whoopi Goldberg en una bañera de leche o Hugh Grant jugando a las cartas con una gallina son solo dos ejemplos de sus curiosos trabajos con intérpretes.

Yoko Ono y John Lennon

Una de las imágenes más simbólicas, portada de la ‘Rolling Stone’, en la que captó al ‘Beatle’ poco antes de su asesinato.

Messi y Cristiano

Son muchas las imágenes con iconos deportivos, como los Bulls de Jordan, LeBron James o Michael Phelps. La más reciente, Messi y Cristiano jugando al ajedrez para una campaña de Louis Vuitton.