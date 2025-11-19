¿Qué hace C.Tangana en un tren hacia A Coruña?

C Tangana en la estación de tren de Santiago dirección a A Coruña Cedida

El artista C. Tangana fue visto este miércoles en la estación de tren de Santiago de Compostela, a las 14.40 horas, en el andén del convoy que partía a las 14.48 con destino A Coruña. La presencia del madrileño, que lleva un tiempo alejado de los focos y que recientemente volvió a la conversación pública tras anunciar su pareja, la fotógrafa de moda chilena, Rocío Aguirre, que esperan su primer hijo, despertó sorpresa entre los viajeros.

En una semana marcada por la llegada de personalidades a la ciudad herculina con motivo del estreno de ‘Wonderland’, la nueva exposición de Annie Leibovitz presentada por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP).

La visita del músico llega en plena cuenta atrás para la apertura al público de la muestra, que convertirá el muelle de Batería en uno de los epicentros culturales del otoño. Desde primera hora de la mañana, numerosas autoridades locales y autonómicas han recorrido ‘Wonderland’, entre ellas Marta Ortega, Carlos Torretta, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, representantes del Gobierno y de la Xunta, así como los portavoces municipales del PP y BNG.

Del ámbito cultural acudieron responsables del Museo de Belas Artes, la Fundación Barrié, la Fundación Luis Seoane o la Fundación CIEC, además de representantes de la Universidade da Coruña y de las escuelas de arte de Galicia. Todos ellos participaron en una visita guiada por la propia fotógrafa, que recibió aplausos al finalizar el recorrido

Una exposición muy esperada

‘Wonderland’ reúne una amplia selección de trabajos de Annie Leibovitz, desde sus célebres retratos hasta proyectos vinculados al mundo de la moda. La fotógrafa, que ayer ultimó detalles del montaje, vivió hoy una intensa jornada previa a la apertura oficial.

Mañana jueves celebrará una sesión de firmas de su libro 'Women', limitada a solo 100 asistentes que agotaron las invitaciones en minutos. El viernes será el turno de la presentación oficial de la exposición, mientras que el sábado abrirá por fin sus puertas al público. La muestra podrá visitarse en el espacio expositivo de la Fundación MOP hasta el 1 de mayo de 2026.

La presencia de C. Tangana en Galicia se interpreta como un aviso de que las celebridades empiezan a llegar para descubrir uno de los eventos culturales más esperados del año en A Coruña.