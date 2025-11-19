Palomo Spain: “A Coruña es donde los sueños de la moda se hacen realidad”

Alejandro Gómez Palomo, fundador de Palomo Spain, ayer en el Work Café del Santander Patricia G. Fraga

Dicen que A Coruña es el sitio donde mejor se viste de España. Este miércoles, sin duda, sus calles se convirtieron en una pasarela. Y no fue sólo por el famoseo que se concentró en la ciudad con motivo de la exposición de la fotógrafa Annie Leibovitz en la Fundación MOP. El tercer congreso Modiña reunió a doscientos apasionados por este sector, atraídos en gran parte por una de las estrellas con más renombre en la moda española: Palomo Spain. O lo que es lo mismo, Alejandro Gómez Palomo, un diseñador rompedor que llenó a rebosar el Work Café del Banco Santander, donde declaró su amor por Galicia y su fascinación por la industria de esta ciudad.

Era su primera vez en la urbe herculina, pero la acogida fue abrumadora. “A Coruña es donde los sueños se hacen realidad. Aquí hay una industria real y la moda tiene una cabida importante en la estructura de la ciudad”, celebra el diseñador.

Pero no era su primera vez en Galicia y afirmó estar "enamorado" de su gente, su gastronomía, sus playas y su verano. “Soy muy amigo de Vigo por mi trabajo con Bimba y Lola y tengo un ex gallego”, contaba ante la risa de los asistentes.

Su despertar

Alejandro Gómez se subía al escenario acompañado de Ramón Santos, propietario de La Crisálida. “Yo también soy fan de ti. Aquí tu eres más famoso que yo”, comentaba divertido el diseñador, que se mostró en todo momento cercano y natural.

El director creativo de Palomo Spain repasó sus inicios, donde asegura que estuvo “lo suficientemente despierto” para darse cuenta “de que había una necesidad” en la moda masculina. “La idea de Palomo fue más darle una oportunidad a la gente que tenía alrededor. Me encontré con una generación que despertaba y que me inspiraba”, cuenta.

“Palomo se convirtió en esa comunidad de referencia para muchos y he tenido la suerte de llegar y de que mi mensaje sea comprendido", celebraba. Pero también quiso poner el foco en lo que hay detrás en una jornada que giró en gran medida en torno a la artesanía: "Sin los artesanos, yo no podría hacer nada”.

Pasta con mantequilla en Londres

No faltaron las anécdotas en su intervención, como cuándo se encontró a un grupo de hombres vestidos con faldas y vestidos en su pueblo (Posadas, Córdoba) y él mismo se extrañó. Resulta que estaban de prácticas en su taller. También habló de la homofobia vivida en algunos eventos o de la gran cantidad de pasta con mantequilla que tuvo que comer en sus inicios en Londres.

Y de esos inicios 'humildes' pasó a convertirse en referente con diez años de trayectoria a sus espaldas. Dejó entrever que prepará un gran desfile para celebrar el cumpleaños de su marca, a la que todavía le quedan retos por delante. Como lo fue su aventura en la moda femenina, un paso que le costó mucho dar porque no sabía cómo enfrentarse a ella, o la mudanza de su taller de Posadas a Madrid, en parte por el crecimiento de la firma y en otra por lo que costaba retener talento en un pueblo.

Galicia calidade

Y, de nuevo, Galicia. Para este joven diseñador, "no hay región de España una industria más pontente". "La escena de la moda gallega es LA escena, en mayúsculas", aseguró.

Y aunque Galicia no ha inspirado de forma directa sus colecciones, que beben de la tradicción entremezclada con el 'modernismo', sí lo ha hecho algún que otro gallego. "Siempre hablo de que relaciono mis historias personales con mis colecciones y sí que ha habido alguna que ha pasado aquí y que ha dado contexto a algunas cuestiones".

En definitiva, una jornada con la moda en el centro que confirma, una vez más y por un gran diseñador, que "A Coruña es capital de la moda".