Luz verde ambiental a la creación del nuevo barrio de Monte Mero, en A Coruña, que incluye 4.000 viviendas

Futuro barrio de Monte Mero, entre Xuxán y Alfonso Molina

El proyecto para crear 4.000 viviendas en el nuevo barrio de Monte Mero, en A Coruña, acaba de dar un importante paso adelante. La Xunta de Galicia informa de que la actuación ha superado con éxito el trámite de evaluación ambiental y que ahora continuará con los siguientes pasos administrativos para poder ser una realidad.

El informe que ha elaborado la Consellería de Medio Ambiente sobre este nuevo desarrollo urbanístico señala que “no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto”, pero incluye “condicionantes” con la meta de ahondar en aspectos como el ruido y la movilidad en el entorno o las necesidades de saneamiento o abastecimiento.

Según detalla el Gobierno autonómico, este análisis fue elaborado “en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica de esta iniciativa, un trámite en el que la documentación presentada fue sometida a consulta de los organismos públicos interesados y tanto el borrador como el documento ambiental estuvieron publicados en el portal de la Consellería para que el público en general pudiese consultarlo y hacer las observaciones o sugestaciones que considere oportunas”.

Los detalles sobre la evaluación ambiental se conocerán en próximas fecha, cuando el Diario Oficial de Galicia (DOG) publique el informe.

Detalles de la actuación

El nuevo desarrollo urbanístico, que abarca una zona de cerca de 40 hectáreas, estará ubicado entre la avenida de Alfonso Molina, Xuxán, la calle Lázaro Cárdenas y la Ciudad de las Tic. De este modo, este lugar pasará de ser una zona eminentemente rural a una totalmente urbanizada.

El plan de la Xunta prevé la construcción de 3.255 viviendas de protección oficial (el 80% del total) y 736 de venta libre (el 18,08%), es decir, entre ambas hacen un total de 4.025. El ámbito contará con una superficie total de 402.520 metros cuadrados, es decir, será más grande que el Orzán y Pescadería juntos. El promotor es el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

Esta actuación forma parte de la Estrategia Gallega de Suelo Residencial desarrollada por el Ejecutivo autonómico para urbanizar suelo para 25.000 viviendas en toda Galicia, de las cuales 20.000 serán protegidas. La previsión del Gobierno gallego es que las obras estén en marcha en 2028.

La ordenación propuesta incluye viviendas de tres tipologías diferentes: de baja, media y alta densidad. En el caso de esta última, se dispondrán en manzanas asociadas al vial principal perimetral del ámbito, de carácter puramente urbano, con mayor conectividad y que conforma el eje de actividad del ámbito.

“Se configura como la fachada urbana de la propuesta y como la imagen de la ciudad en su acceso principal (la avenida de Alfonso Molina)”, asegura la documentación técnica. La propuesta hecha a por el Ejecutivo gallego propone la construcción de trece inmuebles de estas características. Tendrán entre nueve y trece alturas.

Según asegura el proyecto, se propone “una tipología de volumetría flexible, con alturas variables, que favorezca la composición volumétrica de la trama urbana, las orientaciones de las viviendas y la riqueza espacial, y se complementa con usos terciarios en sus plantas bajas”. En esta zona todas las manzanas son de vivienda de protección.

La Xunta establece que las manzanas de la zona central del ámbito, situadas en terrenos con cotas más elevadas, tendrán una ocupación media del suelo, con seis alturas de media. En este caso, solo habrá uso residencial.

El plan diseñado por el Ejecutivo autonómico propone que en la ladera sur del Monte Mero se ubiquen viviendas unifamiliares. Se compone de cuatro hileras de viviendas que permiten la disposición de estas casas dentro de este ámbito.