Los famosos que reunió Marta Ortega en la inauguración de 'Wonderland'

C. Tangana y su pareja, Rocío Aguirre, saliendo del Finisterre para la Fundación MOP Quintana

A Coruña se ha acostumbrado a contar con la presencia de estrellas mundiales en los últimos años. Naomi Capmbell, Linda Evangelista, John Galliano, Bono, Kanye West o Rosalía son algunos de los nombres que han causado furor en sus respectivas visitas, siempre de la mano de Inditex. Y este miércoles volvió a ocurrir.

La ciudad española de la moda se vistió de gala para servir como pasarela de personalidades del mundo de la moda, la música y el cine. La razón no era otra que conocer todos los secretos de la exposición ‘Wonderland’, de la fotógrafa Annie Leibovitz, en la Fundación MOP.

Tras la visita institucional en horario matinal, los focos se trasladaron por la tarde al NH Collection Finisterre, donde cada año se hospedan los célebres invitados de la presidenta no ejecutiva de Inditex y presidenta de la Fundación MOP, Marta Ortega.

A las puertas del hotel, decenas de coruñeses desafiaron al frío para descubrir qué famosos se alojaban en su interior.

La primera en salir del hotel fue la fotógrafa que da nombre a la exposición, Annie Leibovitz, a quien reconocieron muchos de los presentes. También apareció poco después Malgosia Bela, tras C. Tangana y su pareja, Rocío Aguirre, quienes ya se habían dejado ver en la estación de tren de Santiago y A Coruña, para revuelo de aquellas personas que los reconocieron y que no podían creerse que compartieran tren con el cantante.

También llamaron la atención a su salida del hotel las modelos Linda Evangelista, Eugenia Silva y Karen Elson, que ya han venido en anteriores ocasiones a A Coruña. Otro de los 'repetidores' era el director de cine Luca Guadagnino. También se dejaron ver diseñadores como el británico Samuel Ross o el belga Ludovic de Saint Sernin, quien acaba de hacer justo esta semana una colaboración con Zara.

El arquitecto David Chipperfield y su mujer, Evelyn Stern, dos habituales de la cita de la Fundación MOP, estaban también entre los invitados, aunque ellos tuvieron que hacer un recorrido más corto, puesto que residen en Corrubedo desde hace años. Chipperfield, además, conoce bien A Coruña, puesto que es el encargado del proyecto que se desarrollará en As Xubias.

El fotógrafo Philippe Garner, que fue el comisario de la exposición de Helmut Newton, salió también del NH Finisterre junto a los demás invitados. El arquitecto Vincent van Duysen, que diseñó muebles para Zara Home era otro de los presentes en el desfile de personalidades hacia los vehículos que les esperaban en la puerta.