Lage, sobre si no hay presupuestos en 2026: "O Goberno ten ferramentas para gobernar"

La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, en el último pleno Patricia G. Fraga

Los presupuestos municipales para 2026 todavía se debaten en la mesa de negociación entre el PSOE y el BNG. El teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, comentó al respecto: "Hai un bo ambiente, boas sensacións, Pero, se non hai acordo, o Goberno local ten ferramentas para continuar gobernando".

El BNG solicita que se reviertan los cambios en las bases de ejecución que permiten al Gobierno local modificar partidas sin contar con la aprobación del pleno, algo que se consiguió gracias a aprobar los presupuestos de este año con una cuestión de confianza. No parece que el Gobierno local vaya a ceder en este punto. A pesar de eso, Lage, considera que "no proceso de negociación non é un problema atopar puntos de encontro".

El último pleno aprobó las nuevas ordenanzas fiscales, condición necesaria, pero no suficiente, donde se acordó no subir la presión fiscal, excepto en algunos casos, como la tasa de basura. Sobre la negociación, Lage no dio detalles pero asegura que valora "a oposición esixente pero constructiva" del BNG.

En cuanto a cuándo se aprobarían las nuevas cuentas, Lage apuntó que la intención se que sea el Día de san SIlvestre, como muy tarde, para que entraran en vigor a mediados de enero. Sin embargo, también puntualizó que es más importante tener unos buenos presupuestos que tenerlos antes de 2026.