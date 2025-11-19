La Xunta asegura que "gana Galicia" con el acuerdo para descentralizar Medicina en A Coruña y Vigo

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez Archivo El Ideal Gallego

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha asegurado este miércoles que, con el acuerdo para descentralizar la docencia de la carrera de Medicina entre las tres universidades gallegas, "no pierde nadie", sino que "gana Galicia".

Rodríguez ha respondido esta mañana en sede parlamentaria a una pregunta de diputados del PP sobre este tema, días después de que los centros de enseñanza superior de Galicia pactasen repartirse estos estudios sin necesidad, como planteó alguna universidad en algún momento, de crear una nueva facultad.

"Para que ganase Galicia todos tuvieron que ceder", ha afirmado el conselleiro y ha criticado que toda la negociación tuviese lugar con "mucho ruido" interesado alrededor y ha opinado que, "si fuese por los alcaldes" tendría que haber 313 facultades de Medicina en Galicia, una por ayuntamiento.

Según Rodríguez, la garantía de haber llegado a un buen acuerdo es que "nadie está contento al cien por cien" y ha agradecido la "paciencia" de las partes involucradas en pactar "pensando en el interés general" pese a que había "muchas fuerzas poderosas que impulsaban el desacuerdo".

Ataques al material para docentes de la CIG

El responsable autonómico de Educación también ha respondido a otra pregunta de su partido relacionada con las unidades didácticas para docentes ofrecidas en un repositorio por el sindicato CIG.

A este respecto, Rodríguez ha cargado contra el sindicato por facilitar al profesorado unos contenidos que, a su juicio, atentan contra el principio de "neutralidad ideológica" que la Xunta quiere mantener en la educación pública.

"No todo vale para hacer política", ha dicho el conselleiro, al considerar que el material ofrecido por CIG está "absolutamente fuera de los currículums" y presenta un "sesgo ideológico evidente".