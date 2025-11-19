La que 'va a liar' la abuela más guapa de España en A Coruña

María López, en el Circo de Artesanos | Javier alborés EC

Que A Coruña es una ciudad de moda se puede aplicar de forma correcta y como definición perfecta para muchos ámbitos. Sin embargo, que los coruñeses han convertido ese arte en un vehículo para las buenas causas es un paso más. El ejemplo más próximo tiene que ver con la idea que se le ha ocurrido a María López, la considerada abuela más guapa de España, quien ha organizado y amadrinado una pasarela de moda benéfica en favor de la asociación Agaela (Asociación Galega de Esclerose Lateral Ameotrófica (ELA)).

El acto tendrá lugar el próximo día 29 en el Circo de Artesanos, a partir de las 19.00 horas y será, básicamente, un desfile de tiendas y diseñadores gallegos, en el que las protagonistas serán una veintena de modelos “de todas las edades, cuerpos y tallas”, según anuncia la organización, en la que se ha involucrado el certamen Mrs. +30. “La intención es que el evento de Galicia sea en A Coruña el próximo año, así que esto ayudará a tener más visibilidad en la ciudad”, comenta López. “Parezco una motomami, o más bien una motoabuela”, bromea en referencia a la proliferación de actos que ha liderado o protagonizado a raíz de su nombramiento.

Las protagonistas del desfile lucirán ropa de calle, de invierno, de fiesta o de novia, para dar la mayor visibilidad posible a los profesionales gallegos. Habrá una fila 0 y el acceso costará 15 euros. “Queremos dar las gracias a todos los colaboradores por haber puesto su granito de arena”, finaliza la abuela más guapa de España.