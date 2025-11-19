Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Fundación San Rafael ofrece consultas urológicas de forma gratuita

Redacción
19/11/2025 11:04
Hospital San Rafael
Hospital San Rafael
Pedro Puig

La Fundación San Rafael y el Hospital San Rafael se unen de nuevo por quinto año consecutivo para ofrecer consultas urológicas gratuitas, una iniciativa que busca concienciar a la población masculina de la necesidad de asumir las revisiones periódicas y hacer la cultura de la prevención como un hábito más de su vida. 

Las consultas, que forman parte de la apuesta conjunta de ambas entidades por la detección precoz de enfermedades, se realizarán los próximos días 24, 25, 26 y 27 de noviembre, así como el 1, 2 y el 4 de diciembre. 

Las revisiones serán realizadas por los doctores José Enrique Duarte, Luis Álvarez Castelo, Marcos Aller, Darío Vázquez-Martul, Jacobo Freire y Manuel Bohórquez de la Unidad de Urología del Hospital San Rafael. 

