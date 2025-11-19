La exposición de Annie Leibovitz en A Coruña recibe sus primeras visitas

Marta Ortega, entrando en la exposición de Annie Leibovitz en el muelle de Batería Javier Alborés

La cuenta atrás para ver la exposición 'Wonderland' por primera vez en España continúa. Antes de la apertura oficial al público de la nueva gran exposición de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), diversas autoridades de la ciudad y de Galicia visitan esta mañana la muestra con la obra de Annie Leibovitz.

La propia Marta Ortega, Carlos Torretta, el CEO de Inditex, Óscar García Maceiras; el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde; la delegada territorial de la Xunta, Belen do Campo; o el portavoz municipal del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, fueron algunas de las primeras personas que han podido ver el trabajo de Leibovitz.

La exposición mostrará multitud de trabajos de la creadora de Connecticut, abarcando todos los campos imaginables, hasta su incursión en el mundo de la moda, un aspecto sobre el que la propia Leibovitz aseguró en su día que no sabía en qué lugar catalogar.

Próximas citas

Annie Leibovitz se encargó personalmente de supervisar el pasado martes los últimos preparativos para tenerlo todo listo para recibir hoy estas primeras visitas.

Este jueves, la fotógrafa participará de una sesión de firmas de su último libro, 'Women', en el propio muelle de Batería. Se trata de una cita exclusiva a la que solo podrán acudir las 100 personas que agotaron en cuestión de un par de minutos las invitaciones gratuitas para la ocasión.

El viernes tendrá lugar la presentación oficial de la exposición, tras lo cual, ya el sábado, abrirá sus puertas al público, que podrá visitar 'Wonderland' en el espacio expositivo de la Fundación MOP en el puerto hasta el 1 de mayo de 2026.