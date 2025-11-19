Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Justicia exime al Ayuntamiento de A Coruña de devolver el IAE de 2020 a El Corte Inglés

Los jueces alegan que la empresa no cesó su actividad de forma total durante el estado de alarma por el coronavirus

Iván Aguiar
Iván Aguiar
19/11/2025 04:30
El Corte Inglés de Ramón y Cajal
El Corte Inglés de Ramón y Cajal
Quintana

El Corte Inglés ha perdido la demanda legal que había iniciado contra el Ayuntamiento de A Coruña por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondiente a 2020, cuando se produjo la crisis sanitaria del coronavirus. Por este ejercicio fiscal, pagó un total de 189.000 euros, correspondientes a los centros de Marineda City (todavía abierto en aquel año) y Ramón y Cajal.

La empresa que posee los conocidos grandes almacenes alegó que se vio forzada a cesar parte de su actividad comercial con motivo del estado de alarma (entre el 14 de marzo y el 25 de mayo de 2020) y reclamó la devolución parcial del tributo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado esta petición y ha fallado a favor de la Administración local.

Clave

Los jueces de la Sala de lo Contencioso argumentan que la empresa “reconoce primero que se mantuvo la actividad, si bien limitada a productos de primera necesidad, y segundo, que se mantuvo la venta online”. Ante esta situación, concluyen que no es procedente “reducción alguna de la cuota” al no cumplirse los requisitos para ello, ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo fija que es necesario que se haya producido una paralización total de la actividad, y no parcial.

Los taxistas se concentraron en el aparcamiento del centro comercial para iniciar la manifestación en contra del trabajo de los VTC en A Coruña

Protesta de los taxistas de A Coruña contra los VTC

Más información

La sentencia, contra la que cabe recurso, señala que la demanda presentada por El Corte Inglés indica que “se vio obligado a cerrar al público sus establecimientos y, en consecuencia, paralizar su actividad de grandes almacenes”, si bien alude a que mantuvo “abiertas al público algunas zonas de los edificios destinadas, estrictamente, a la actividad de comercio minorista de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad”.

Fallo anterior

De este modo, el Tribunal Superior valida un fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de A Coruña, que se había pronunciado en los mismos términos y había rechazado la pretensión de la compañía.

Esta resolución judicial aseguraba que “se ha producido el hecho imponible y se ha continuado desarrollando la actividad”. Además, afirma que “tampoco es de aplicación la rebaja de la cuota proporcional al tiempo prevista para los supuestos de inactividad total, ni puede entenderse acreditado que el cálculo de la cuota de IAE sea incorrecto”.

Te puede interesar

El delegado en Galicia de la Asociación Española Contra la Meningitis, José María García Colodro, en el Colegio de Médicos de A Coruña

Expertos alertan en A Coruña: “El 40% de los jóvenes tiene el meningococo en la garganta y no lo sabe”
Lucía Crujeiras
Una descarga de áridos en el Puerto Exterior de Langosteira

El Puerto Exterior de Langosteira, a toda máquina: 2.200 barcos y 38 millones de toneladas
Iván Aguiar
Any, la taxista navideña de A Coruña

La taxista de la Navidad coruñesa se suma a la “moda” de los Tesla: “Hay que modernizarse”
Lara Fernández
Pasajeros acceden al aeropuerto de Alvedro

El aeropuerto de A Coruña volverá a volar a Bilbao durante el cierre de Lavacolla
Lara Fernández