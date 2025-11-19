Entrega de los Premios de la Casa de las Ciencias a la Divulgación Científica, hace 25 años en María Pita ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El salón de plenos del palacio municipal de María Pita acogió hace 25 años el acto de entrega de los Premios de la Casa de las Ciencias a la Divulgación Científica. El primer teniente de alcalde, Javier Losada, fue el encargado de otorgar los galardones junto al director de la Casa de las Ciencias, Ramón Núñez, según contó El Ideal Gallego. Hace 50 años el periódico comunicó una noticia negativa para el aeropuerto de Alvedro, que de momento se quedaba sin los 75 millones de pesetas que había solicitado al Ministerio del Aire para realizar obras. En 1950 se hablaba de la concesión de nueve licencias para viviendas en la zona de Riazor. En 1925 el alcalde Casás ordenaba realizar una inspección de higiene en la calle de Zapatería.

Domingo, 19 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | La Casa de las Ciencias premia la divulgación

Las normativas y votaciones le cedieron ayer, 18 de noviembre de 2000, el salón de plenos del palacio municipal a las leyes de la naturaleza, que fueron las protagonistas de la entrega de los Premios de la Casa de las Ciencias a la Divulgación Científica. En el acto de entrega el primer teniente de alcalde, Javier Losada, animó a los galardonados a que sigan promoviendo el progreso y “empujando a la sociedad con su labor”. Por su parte, el director de la Casa de las Ciencias, Ramón Núñez, destacó como un reto de futuro “la educación científica popular”.

Pedro Gómez Romero fue el ganador del premio al mejor texto original inédito. El galardón al mejor artículo periodístico recayó en Jorge Alcalde. Jared Diamond ganó por el mejor libro editado en 1999 publicado en España. El trabajo en soporte informático del coruñés Antonio Varela fue elegido como el mejor en su modalidad y Miguel Carreras recibió el Premio especial del jurado.

Miércoles, 19 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Denegada la solicitud de 75 millones para Alvedro

El Ministerio del Aire ha denegado la solicitud cursada a través del Ayuntamiento para que el grupo sindical de Construcción y Obras Públicas adelantara los 75 millones de pesetas que se piden para las obras de Alvedro. El grupo de construcciones se comprometía a adelantar esos millones, sin intereses, a expensas de que el Ayuntamiento formalizara el crédito necesario para ese proyecto. El Ministerio del Aire ha contestado al Ayuntamiento diciendo que no es posible al impedirlo la Ley de Contratos del Estado, por ser una cantidad de millones muy importante. Total, que el aeropuerto de La Coruña sigue esperando la ampliación de las obras.

Por otra parte, la situación clínica de Franco fue la principal preocupación en el pleno de las Cortes que se celebró en la jornada de ayer, 18 de noviembre del año 1975. En los pasillos se seguía comentando la situación por la que estaba atravesando el Jefe del Estado.

Domingo, 19 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Despachadas las licencias de nueve obras en Riazor

Ayer, 18 de noviembre de 1950, por la mañana, según anunciamos en nuestro número anterior, se reunió, con carácter urgente, la Comisión de Ensanche, que examinó los expedientes de nueve casas, cuya construcción había comenzado en la zona de las huertas de Riazor. Como estaban en forma legal y dentro de línea, no hubo inconveniente en despacharlos favorablemente.

Por la tarde se celebró sesión extraordinaria de la Permanente, presidida como la anterior por el alcalde Molina, y fueron aprobadas las nueve licencias. Las casas a que corresponden son de cinco a siete plantas y ofrecerán, cuando estén terminadas, sesenta nuevas viviendas. Informó el alcalde que en la Comisión de Ensanche se trató también de que las huertas que todavía quedan allí se conviertan en solares y se edifique en ellos.

Jueves, 19 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Inspección de higiene en la calle de Zapatería

El alcalde, Manuel Casás, ha dispuesto que por el respectivo inspector municipal de Sanidad se gire una visita al piso bajo de la casa número 9 de la calle de Zapatería para comprobar si en efecto carece, como se le denuncia, de las más elementales condiciones de higiene y salubridad, y a cuya circunstancia se atribuyen los casos de enfermedad que existen en la familia que lo habita. También ordenó la Alcaldía al arquitecto municipal el reconocimiento de la casa número 23 de la calle de la Galera, a fin de adoptar respecto a ella la medida procedente, caso de amenazar ruina, como parece.

Por otra parte, hoy, 19 de noviembre del año 1925, se celebrarán dos reuniones en la Alcaldía: una de la ponencia designada para tratar el asunto del precio del pan y otra para la Comisión de tranviarios.