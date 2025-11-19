Expertos alertan en A Coruña: “El 40% de los jóvenes tiene el meningococo en la garganta y no lo sabe”

El delegado en Galicia de la Asociación Española Contra la Meningitis, José María García Colodro, en el Colegio de Médicos de A Coruña Javier Alborés

José María García Colodro vivió la meningitis desde los vértices de la misma. Primero como padre. Su hijo Javier tenía dos años cuando se la diagnosticaron y se quedó sordo como consecuencia de esta infección. Después como médico, ya que los cirujanos vasculares son los encargados de llevar a cabo las amputaciones de extremidades a niños de muy corta edad con esta enfermedad. Ahora se acaba de convertir en delegado en Galicia de la Asociación Española Contra la Meningitis, entidad que este martes se presentó en el Colegio de Médicos de A Coruña para recordar que “no es algo del pasado”.

¿Está olvidada la meningitis?

Sí, parece que es como la peste de la Edad Media. Mucha gente piensa que es una cosa del pasado. Pero nunca ha dejado de existir. Todos los días hay casos y sigue siendo una enfermedad muy grave. Aunque hay muchísima menos que hace 40 años.

¿Por la vacuna?

Sobre todo, por la vacuna, que ha disminuido la cantidad de casos, pero no su gravedad. Es tan grave que el 10% de los pacientes que se contagian de meningitis fallecen. Eso es muchísimo. Y del 90% que sobreviven, entre el 35% y el 40% viven con gravísimas secuelas, como sordera, ceguera, epilepsia, paraplejia, deterioro cognitivo o amputaciones, que no suelen ser de una sola extremidad, sino de varias y a la vez. Hace poco estuvimos siguiendo un caso de un niño en Asturias de tres años al que hubo que amputarle las dos piernas y las dos manos. Luego podrá hacer lo que quiera, pero es que es un niño de tres años.

¿Cómo es enfrentarse a ello como cirujano vascular?

Hacer una amputación a un niño, sobre todo cuando no es solo de una extremidad... Ya con una ya sería suficiente, pero cuando tienes que amputarle dos o tres o cuatro, siempre piensas ‘no sé si me dedicarme a otra cosa’. Es devastador absolutamente.

También le ha tocado vivirlo como padre, ¿cómo fue?

Fue a primeros de los ochenta. Yo era residente en Santiago de cirugía vascular y él tenía dos años. Un día empezó con fiebre, como tantos niños. Pero era una fiebre diferente, una fiebre alta, y el niño estaba muy adormilado. Cuando lo levantamos para que fuera al baño no se mantenía en pie. Ahí ya me di cuenta de que esto era mucho más grave que una vulgar infección vírica.

¿Cada minuto cuenta?

Sí, como en los infartos. Ante la más mínima sospecha ante una fiebre un poquito diferente a las habituales, hay que ir corriendo al hospital. Esas horas que se ganan son fundamentales.

La asociación pide ampliar la vacuna hasta los 14, ¿por qué?

Porque el 40% de los adolescentes llevan el meningococo en la garganta, pero no lo saben. Y pueden contagiar, aunque no padecen la enfermedad. Son portadores. Por eso estamos tratando de convencer a la Xunta de que amplíen la vacuna del meningococo B, lo que además tiene una protección cruzada contra la clamidia y el gonococo.

¿Cómo se contagia?

Directamente, como la gripe o el covid. La mayoría de la gente tiene defensas suficientes para que no pase de ahí. Pero si se produce una disminución de la inmunidad por lo que sea, esa bacteria tiene la opción de pasar a donde quiere ir, a las meninges, y desarrollar la enfermedad. También existe la meningitis vírica, pero es menos grave. Con sus diferentes cepas, porque hay meningitis A, B, C, W, Y...

¿Cómo es la incidencia de la meningitis en A Coruña?

La mayor incidencia se da en niños menores de un año, con 5,3 casos por cada 100.000 habitantes en España. En Galicia, son como 100 al año. No hay más casos en A Coruña que en Vigo, más o menos se distribuyen por igual y siempre afectando más a los niños menores de un año. También hay un cierto repunte de casos en ancianos mayores de 75, habría que ver las causas. Pero es una realidad y la misión de la asociación es tratar de erradicar la meningitis. No sé si alguna vez se podrá conseguir, pero hay que intentar que esta enfermedad desaparezca porque es terrible.