A Coruña

El teatro Rosalía de Castro contará con un doble tejado de zinc

El edificio resultó dañado por un temporal en 2014 y nunca se reparó debidamente

Abel Peña
19/11/2025 13:19
El teatro Rosalía, durante el temporal de 2014
Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento invertirá más de 414.000 euros en el Teatro Rosalía de Castro para construir una sobrecubierta que proteja el edificio de filtraciones que se detectaron a lo largo de los últimos diez años. En 2014, un temporal causó daños importantes en el tejado. "Deixou pegada", comentó el concejal de Hacienda, José Manuel Lage.  

Los daños se repararon, pero no de la mejor manera, porque se hicieron perforaciones en la cubierta de zinc por las que se filtró el agua con el paso del tiempo. "Esta actuación tuvo consecuencias", comentó Lage.  Por eso es necesario actuar. 

La solución escogida no es reparar el viejo tejado, sino instalar otro encima, también de zinc y mejorar los acceso de la cubierta para garantizar un mejor mantenimiento. El contrato se aprobó hoy en Junta de Gobierno local. "Unha intervención costosa, pero persigue poñer fin as situacións que se repetían ano tras ano e tiñan a propia instalación en jaque", concluyó. 

