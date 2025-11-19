El Puerto Exterior de Langosteira, a toda máquina: 2.200 barcos y 38 millones de toneladas

Una descarga de áridos en el Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

La idea de crear una nueva dársena a la que trasladar los tráficos de petróleo de A Coruña nació en 1992 tras el trágico accidente del ‘Mar Egeo’, que naufragó al pie de la Torre de Hércules y vertió al mar cerca de 80.000 toneladas de petróleo. De ahí surgió lo que hoy es conocido como el Puerto Exterior de Langosteira.

Este recinto portuario, ubicado en el municipio de Arteixo, entró en funcionamiento en 2012 y en la actualidad ya registra una importante actividad, a pesar de que todavía no cuenta con un servicio ferroviario (su puesta en marcha está prevista para 2027).

Galería Los secretos del Puerto Exterior de Langosteira, al descubierto en 30 imágenes Ver más imágenes

Según los datos facilitados por la Autoridad Portuaria coruñesa, el Puerto Exterior ya ha movido 38 millones de toneladas y ha recibido a 2.200 barcos desde su puesta en funcionamiento, hace trece años.

Los últimos dos años han sido positivos. El ejercicio de 2024 se cerró con 8,5 millones de toneladas y este 2025 va por el mismo camino, ya que el organismo estatal estima que se volverá a alcanzar la misma cifra.

Producto estrella

Las mercancías que más transitan por Langosteira son principalmente el petróleo y los cereales, según afirma la Autoridad Portuaria. Sobre esta última, el presidente de la entidad, Martín Fernández Prado, ha explicado en más de una ocasión que desde este recinto “se alimenta al 70% de los cerdos, pollos y vacas de Galicia” y que “es el granero gallego”. De hecho, una de las empresas que utiliza el puerto traer sus productos es la conocida firma de alimentación Coren. Camiones con los rótulos de esta compañías tienen presencia habitual en la dársena.

Para descargar estos cereales, empresas como Terminales Marítimos de Galicia (TMGA) o el Grupo Nogar disponen de sistemas cerrados de cintas transportadoras. Se trata de grandes estructuras ubicadas en el muelle principal.

Los restos del antiguo muro del puerto de A Coruña en los Cantones Más información

Uno de los grandes clientes del Puerto Exterior es Repsol. Según los datos facilitados por la compañía energética, en el año 2024 movió 5,4 millones de toneladas de crudo en este recinto. Además, hay que sumar 363.000 toneladas de tráfico de sólidos (53.000 toneladas de azufre y 310.000 toneladas de coque verde).

Hoy en día, el puerto cuenta con una veintena de naves y silos portuarios. En la explanada portuaria también es habitual encontrar grandes montañas de carbón (en tránsito a otros puertos) y otros materiales, como en los últimos días, cuando se realizó una descarga de áridos.

Futuro

La infraestructura todavía tiene pendiente el desarrollo de dos importantes actuaciones: el Green Port y el acceso ferroviario. El primero supondrá la implantación de varias empresas en la dársena, con iniciativas vinculadas a las energías verdes como el hidrógeno y el amoníaco, además de fábricas de aerogeneradores de energía eólica marina. Entre las firmas que ya han anunciado su intención de instalarse en Langosteira figuran Statkraft, Fisterra Energía, Armonia, Navantia o Exolum.

La otra actuación es la puesta en funcionamiento del ramal ferroviario que conectará el Puerto Exterior con la red general. La previsión es que esta obra esté acabada en 2027.

El proyecto del ramal ferroviario, una vieja demanda que tardó años en ponerse en marcha, empieza a ser una realidad. Si hace dos meses finalizaba la excavación de todos los túneles de la conexión con la red general, ahora los avances se registran en el interior del recinto portuario. Los operarios ya han comenzado a instalar los raíles por donde circularán los trenes de mercancías en el futuro, lo que permite vislumbrar cómo será esta infraestructura.

La Autoridad Portuaria prevé cerrar este año con 8,5 millones de toneladas en la dársena exterior

Esta actuación, que forma parte de la ejecución de la red que discurre dentro de la propia dársena y que asume la Autoridad Portuaria, se encuentra muy avanzada en la zona final del muelle, donde los obreros ya han finalizado la construcción de la plataforma de hormigón y han iniciado la colocación de diversos elementos de la infraestructura. En concreto, este punto estará destinado a la composición de vagones, es decir, el acoplado de vagones.

Las obras de la red ferroviaria interior también avanzan a buen ritmo en el resto del recinto portuario. De hecho, ha sido necesario cerrar y desviar el tráfico de la carretera principal del Puerto Exterior para permitir la ejecución de los trabajos. En esta zona, se creará una plataforma para carga y descarga de mercancías, con dos vías a cada lado. Otra de las partes incluidas en el proyecto es la ejecución del centro de control, ubicado cerca del puesto de control del puerto y que ya es visible.

Un barco, atracado en Langosteira Germán Barreiros

La empresa adjudicataria de las obras de la red ferroviaria interior es Sacyr. El proyecto tiene un presupuesto de 22,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses (a contar desde el verano de 2024).

El acceso ferroviario completará la operatividad del Puerto Exterior. Permitirá realizar los traslados de los tráficos de graneles sólidos y líquidos que todavía se operan en el Puerto Interior, además de aumentar el área de influencia de la dársena y facilitar la implantación de nuevos operadores.

Crecimiento

La Autoridad Portuaria explicó el pasado verano que el crecimiento de Langosteira estará “condicionado” a su “capacidad” de “afrontar” nuevas inversiones, como es el caso de la urbanización de los terrenos de la zona sur, donde está previsto que se instalen los proyectos vinculados a las energías verdes. Esto quiere decir que el organismo portuario necesita lograr captar financiación externa para asumir nuevas obras.

Para costear la ejecución de esta obra, la Autoridad Portuaria informó recientemente que recurrirá a unas ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

La entidad que preside Martín Fernández Prado indicó, a consulta de este diario, que el Puerto Exterior “reúne las condiciones” para convertirse en una “base estratégica de eólica marina” debido a su gran “superficie, calados, aguas abrigadas” y “empresas interesadas”.

El organismo portuario advierte de que “estos fondos son imprescindibles para acondicionar la zona sur de Langosteira”, ya que su situación financiera, con una elevada deuda derivada de la construcción de la dársena exterior, le dificulta asumir nuevas inversiones con fondos propios. En 2024 tuvo que asumir un desembolso de 14,8 millones de euros entre amortizaciones e intereses.

El coste de la urbanización de este muelle del Puerto Exterior requerirá una importante inversión, ya que es necesario crear las nuevas explanadas portuarias y la zona de atraque.