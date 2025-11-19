El PP denuncia que Inés Rey "ha recortado el 45% del presupuesto de rehabilitación para pagar sobrecostes de obras"

Miguel Lorenzo, líder de los populares en A Coruña

El Grupo Popular en A Coruña denuncia que "Inés Rey ha dado de baja el 45% de la partida presupuestaria para subvenciones de rehabilitación de viviendas para destinarlo a pagar sobrecostes de obras".

Según los populares, esta es otra "consecuencia negativa del cambio en las bases de ejecución del presupuesto, consentida por el BNG", porque Inés Rey "ha aprobado estos recortes en rehabilitación sin pasar por el Pleno", donde el PP se habría opuesto.

En la dos últimas Juntas de Gobierno, la alcaldesa ha recortado en 861.395,23 euros el presupuesto para las subvenciones de rehabilitación, de 1,92 millones de euros, para destinarlo a pagar sobrecostes de la reurbanización de San Andrés o la reparcelación del Parque Ofimático, según datos aportados por los populares, "lo que no ayuda a que las más de 20.000 viviendas vacías en nuestra ciudad entren en el mercado de alquiler".

Ya en 2024, según indica el grupo popular, "Inés Rey dejó sin ejecutar 3 millones de los 4,1 del presupuesto para rehabilitación de viviendas y zonas ARI de rehabilitación integral. Estamos hablando del 75% sin ejecutar, 3 de cada 4 euros municipales para rehabilitar viviendas en un momento en que la vivienda es el mayor problema de los coruñeses".

"Escuchamos a Inés Rey diciendo que la vivienda es su máxima prioridad, pero la realidad es que no apoya la rehabilitación, ahí están los datos de ejecución; no es capaz de cumplir los plazos en la construcción de viviendas municipales y la aprobación de medidas populistas ineficaces como la zona tensionada solo sirve para que sigan subiendo los precios y disminuya el número de pisos en alquiler", concluyen los populares.