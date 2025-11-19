Mi cuenta

A Coruña

El número de parcelas sujetas al plan de incendios crece un 50%

Los propietarios tienen la obligación de desbrozar con la llegada del verano

Abel Peña
Abel Peña
19/11/2025 13:42
Una brigada forestal en Alfonso Molina
Una brigada forestal en Alfonso Molina
Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento ha decidido aumentar un 50% el número de parcelas que sus propietarios tendrán que desbrozar como parte del plan de prevención contra incendios. Así, se pasa de 1.192 terrenos en la primera fase del plan anti incendios a 2.551, lo que supone tres kilómetros cuadrados más de espacio protegido. 

Estas parcelas están cercanas a viviendas, centros de trabajo o instalaciones industriales o urbanizaciones, lo que las hace especialmente sensibles en caso de que se declare un fuego. El teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, explicó que afecta a las cinco parroquias: Elviña, Oza, San Cristobo das Viñas, Visma y A Coruña.

Aunque ayer se aprobó en la Junta de Gobierno local, tendrá que ir al pleno y después de sea aprobada también allí, pasarán quince días de alegaciones antes de llevarlo a pleno para su aprobación definitiva. Es decir, que estará lista para el próximo verano. 

