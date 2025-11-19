El mensaje de Carmen Lence en defensa del trabajo: “Las vacas no dan leche, se ordeñan cada mañana”

Carmen Lence, durante la entrega del premio en A Coruña este miércoles Germán Barreiros

Grupo Lence es una empresa familiar gallega que está entre las ocho primeras lácteas que operan en España y que celebra durante estas semanas su medio siglo de vida bajo el lema ‘50 años alimentando tu espíritu de superación’.

Altia gana el contrato para ofrecer soporte digital a la Dirección General del Juego Más información

El fundador de esta compañía, Jesús Lence (fallecido hace seis años), inició en 1975 este viaje por “una casualidad de la leche”, cómo solía contar. En concreto, debido a las deudas que tenía un transportista con él. Tras el éxito en este nuevo sector, comenzó a envasar y comercializar su producto.

Hoy, ya medio siglo después, su hija, Carmen Lence, está al frente de este conocido holding, con sede en Lugo. Con motivo de su trayectoria, recibió este miércoles en A Coruña el Premio Emprendedor del Año, organizado por EY y patrocinado por Julius Baer, en colaboración con IESE. Este reconocimiento pretende dar el respaldo social e institucional a aquellos empresarios emprendedores, promotores y gestores de su propio negocio, que contribuyen a crear riqueza y empleo en nuestro país.

Discurso

Esta empresaria aprovechó el acto de recogida del premio para lanzar un mensaje en defensa del trabajo y de los emprendedores que crean riqueza en Galicia y España. “El empresario de aquí no es el señor del Monopoly que a algunos les gusta poner ahí para azuzar la división en la sociedad. El empresario es la mujer que emprende para conciliar, es el joven que quiere continuar con la granja familiar, es el jubilado que no quiere quedarse en casa”, señaló.

Audasa, un peaje con sede en A Coruña que triplica beneficios en cuatro años Más información

También añadió que las personas que deciden crear un negocio “arriesgan su patrimonio y su calidad de vida para crear algo que genera empleo y oportunidades y valor para la sociedad”.

El trabajo centró buena parte del discurso de la presidenta del grupo Lence. “Las vacas no dan leche. Para que una vaca dé leche hay que levantarse temprano cada mañana. Hay que ir a la granja, hay que caminar al establo, hay que llevarlas a la sala de ordeño, hay que preparar la ubre, garantizar un buen ambiente tranquilo y extraer la leche. Requiere esfuerzo, concentración y constancia”, relató. Además, advirtió que todavía hay gente que cree que “las vacas son automáticas”.

La ganadora del premio también explicó que es necesario “aumentar la población activa” que trabaja, “mejorar la cualificación de los trabajadores e incrementar la productividad de las empresas, combatiendo el absentismo”. “España necesita incorporar más gente al mercado laboral, no tiene sentido que solamente trabaje el 59% de la población activa”, afirmó. También mencionó algunos problemas que afectan a la sociedad hoy en día: vivienda, salarios bajos y paro juvenil.

El rural tuvo hueco en el discurso de Carmen Lence. Citó el problema del abandono que sufre el campo y avisó que esto afecta a todo el país debido a que la población rural evita incendios, inundaciones y garantiza la soberanía alimentaria.