El Ayuntamiento pierde medio millón de euros por no cobrar la concesión de un aparcamiento

En junio, el Gobierno local anunció que iba a poner orden en las concesiones municipales, muchas de las cuales no estaban abonando. "Cando nos puxemos a esta tarea hercúlea foron aparecendo concesión das que no sabía ninguén", confiesa el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, que explicó que un aparcamiento de autocares de A Grela lleva desde 2010 sin pagar su canon. Entre 2011 y 2020 se perdieron 500.000 euros. "Cando un recibe disparos, é por unha razón", comentó LAge, que se sabe incómodo. "Lage no mola", ironizó.

Se inició un procedimiento de declaración de cuatro caducidad de cuatro aparcamientos, entre ellos el de María Pita. A finales de este mes finalizará el plazo de alegaciones y a finales de diciembre se llevarán a la Junta de Gobierno las cuatro declaraciones de caducidad y el inicio de los trámites de licitación para una nueva concesión de los cuatro aparcamientos, además del de Monte Alto, en el primer trimestre de 2026.

Con la regularización, se pone fin a esta sangría para las arcas municipales. "Quedanos a posibilidade de comezar un procedemento de caducidade", alegó. Pero no es el único caso. También se descubrió otro aparcamiento de un hospital que se amplió sobre suelo público de 59 plazas, de 2007.

En el caso de la farmacia de Adormideras, el Ayuntamiento estima en 485.000 euros la deuda, y si el interesado no presentan alegaciones, se comenzará la caducidad de la concesión, el mes que viene. "Evitamos a prescripción de 485.000 euros pero xa prescribiron 200.000 euros. Se non pagan, concesión para o concello", comentó.

También se van a licitar antes de que finalice el año todas las plazas del mercado de Lugo y Monte Alto que no estén ocupados. "Os que quedaron desertos se van a dar outra oportunidade os cidadaáns que queren emprender unha actividade económica.

La intención del Ayuntamiento era cobrarle la concesión desde 2010, pero la asesoría jurídica dijo que solo era posible exigirle el pago de los últimos cuatro años. Eso son 200.000 euros. Lage recordó que los dos gobiernos anteriores, del PP y la Marea Atlántica, no cobraron lo debido. "Habría que preguntarlles os que viñeros a asaltar os ceos", ironizó, en referencia a la Marea.