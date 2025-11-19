El Ayuntamiento anuncia actuaciones en la Finca dos Mariño para adaptarlas a las necesidades de los surfistas

Junta de Gobierno local Ayuntamiento de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña avanza con la hoja de ruta prevista al amparo de la primera fase del Plan de mejora de las equipaciones deportivas, que este miércoles recibió un nuevo impulso con la salida a concurso de otras dos actuaciones que supondrán una inversión total de 200.000 euros.

La primera de estas intervenciones será la remodelación de los locales vacíos que hay en el mirador de Berbiriana, en el predio conocido cómo antigua Finca dos Mariño. El concejal de Economía y Planificación Estratégica, y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, informó este miércoles de que la Junta de Gobierno Local aprobó la licitación de los trabajos para actuar en los bajos, con el objetivo de recuperarlos como una nueva equipación deportiva de apoyo a las actividades acuáticas que se desarrollan en el entorno del Matadero.

“Por su localización y también por las posibilidades que ofrecen los bajos, entendemos que serán muy útiles como espacios de almacenamiento del material deportivo, que prestarán servicio a programas deportivos municipales que incluyen, por ejemplo, la iniciación en disciplinas como el surf”, explicó Lage, que detalló que los trabajos permitirán mejorar la accesibilidad de los locales y, además, hacerlos más diáfanos de cara a sus nuevos usos.

Además de los trabajos para adecuar los bajos de la Finca dos Mariño, el Ayuntamiento dará continuidad al abanico de mejoras previstas en el Palacio de los Deportes de Riazor, que renovará su sistema de agua caliente sanitario (ACS), una intervención fundamental para adecuar las instalaciones a las necesidades actuales de las personas usuarias y de los clubes que hacen uso del Palacio a diario.

El portavoz del Ejecutivo local recordó que las actuaciones de mejora del Palacio se están haciendo de forma progresiva, con el objetivo de no obstaculizar el desarrollo de la actividad deportiva que allí se lleva a cabo. En este sentido, a inicios de este año se completó también la renovación de la instalación eléctrica del edificio, lo que permitió garantizar un mejor suministro de energía, más eficiente.

Campo de golf de La Torre

Lage Tuñas también avanzó que el Ayuntamiento sigue dando los pasos necesarios para que, próximamente, falda a licitación la concesión del campo municipal de golf en La Torre. “Hoy aprobamos el informe de viabilidad económica y financiera relativa a la concesión. Es un paso clave y preceptivo al inicio de los trámites de contratación. Nuestro objetivo es promover la iniciación al golf entre la juventud de A Coruña, y esta será una línea de acción muy destacada en la política deportiva municipal de cara a los próximos años. Obviamente, la próxima salida a concurso de la concesión del campo de golf incluye mejoras en el recinto, que deberá acometer la empresa adjudicataria”, indicó el edil.

De las 23 actuaciones del Plan de equipaciones deportivas, un tercio están en marcha. Hoy, Lage hizo hincapié en los “avances constantes” de la primera fase del Plan de mejora de las equipaciones deportivas, que, con 23 intervenciones anunciadas, cuenta con más de un tercio de ellas ya en licitación, en ejecución o finalizadas.

Entre las que están en marcha figura la nueva pista polideportiva de la Urbanización Breogán, y, ya con los trámites de contratación abiertos, también la nueva pista polideportiva de Monte Alto, a la que se suman ahora los trabajos de los bajos del Matadero y en el Palacio de los Deportes.