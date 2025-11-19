Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Aeropuerto de A Coruña pone en servicio dos nuevos ascensores de gran capacidad en el aparcamiento

Redacción
19/11/2025 12:22
Nuevos ascensores ubicados en el aparcamiento del aeropuerto
Nuevos ascensores ubicados en el aparcamiento del aeropuerto
Aena

El Aeropuerto de A Coruña ha puesto en servicio dos nuevos ascensores en el aparcamiento, que contribuyen a mejorar la experiencia del pasajero. Esta actuación aumenta la capacidad de acceso a la terminal durante las horas puntas, y responde a la demanda de los viajeros al aportar una mayor fluidez al tránsito de los usuarios por las instalaciones. 

Se trata de dos ascensores acristalados de gran capacidad (53 personas cada uno), que comunican el acceso directo a la terminal del aeropuerto con el aparcamiento público y la zona de alquiler de vehículos. La instalación de estos ascensores, que ha supuesto una inversión de más de 385.000€, refleja la apuesta del Aeropuerto de A Coruña por la calidad y la mejora continua de sus instalaciones

