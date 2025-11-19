De 'Lela' a 'Tempestades de sal': las canciones en gallego que han pasado por Operación Triunfo

Sabela Ramil Rocío Cibes

No todo iba a ser castellano o inglés. En Operación Triunfo, algunas veces, también se cuelan otros idiomas como el gallego. La nueva propuesta para el coruñés Tinho esta semana ha hecho que el tema vuelva a subir a la palestra y que los seguidores echen la vista atrás: ¿Cuántas canciones se han cantado en esta lengua a lo largo de la historia del formato?

No han sido muchas, de hecho solo han sido cuatro si contamos la que cantará el herculino en la Gala 10. Personas gallegas han pasado por el programa, pero que hayan cantado en gallego no hay tantas.

Todo empezó allá por la tercera edición, cuando Bea Porrúa puso a Galicia en el mapa. Los fans más leales al programa recordarán su abandono forzoso de la academia tras lesionarse una pierna.

Sin embargo, antes de irse, dejó su versión de 'Lela' para el recuerdo. Una canción conocida (donde las haya) de la tradición gallega que hechizó al público allí reunido.

No sería hasta 2017 cuando Miriam Rodríguez cantaría por Sés un día 'random' (como dice la generación Z) dentro de la academia. 'Tempestades de sal', la misma canción que cantará Tinho, ya fue escuchada por miles de seguidores en la edición de OT 2017.

Sin embargo, tras ese canto a capela que hizo la triunfita eumesa, llegó la gran concursante del gallego. Con su idioma por excelencia, Sabela Ramil, en 2018, llevó dos propuestas en gallego al programa.

'Benditas feridas', de Rosa Cedrón, fue la canción elegida por la coruñesa para medirse a Alfonso en la expulsión de la Gala 2 (y salió victoriosa). La artista, tras esa actuación, creció exponencialmente y el público la acompañó, aplaudiendo su actitud personal y profesional, y la llevó hasta la cuarta posición.

Justo en la carrera hasta el primer puesto, una de las propuestas de la coruñesa de la Gala 12 fue 'Negro Caravel', de Rosa Cedrón y Cristina Pato. Otra apuesta por su idioma materno el cual llevó por bandera en el concurso y sigue llevando ocho años después en su trayectoria musical personal.