El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Dani Fernández actuará en el Coliseum de A Coruña en 2026

Omar Bello
Omar Bello
19/11/2025 13:20
Dani Fernández volverá  a A Coruña en 2026

A Coruña sigue sumando nombres ilustres en su agenda de conciertos para los próximos meses. A bandas ya confirmadas como Amaral o La Oreja de Van Gogh o artistas como Dani Martín, Luz Casal o Pablo Alborán, ahora se une uno más a la lista: Dani Fernández ha confirmado en sus redes sociales que actuará en la ciudad.

El artista, que ya tocó en la urbe previamente (fue protagonista, por ejemplo, en la plaza de María Pita en las fiestas del verano de 2023 o en el Morriña Fest en 2024), actuará en el Coliseum el próximo 2 de mayo. Las entradas, que tendrán un precio único de 45 euros más gastos de gestión, saldrán a la venta a través de internet este jueves días 20 a las 17.00 horas. Dani Fernández ya ha actuado en este recinto en febrero de este año. 

"Con esta gira me despido un tiempo de los escenarios. Simplemente voy a descansar un tiempo de estar tan presente (llevamos 9 años de gira seguidos) y aprovechar para estar con Belice, inspirarme, viajar, tomar energía y preparar lo nuevo. Como siempre se ha hecho aunque el ritmo actual de la industria intente imponer otra cosa. Pero volveré, ya sabéis que no sé vivir sin la música", asegura el artista. 

