Bonilla a la Vista aprueba con nota en una cata a ciegas: sobresaliente 'gourmet' para las patatas de A Coruña

Patatas de Bonilla a la Vista Cedida

Bonilla a la Vista apunta alto. Las patatas de A Coruña brillan allá donde van. Su fama internacional creció gracias a salir en 'Parásitos' y siguió cuando Oprah Winfrey las recomendó en su lista navideña de 2024.

Ahora, una cata a ciegas la vuelve a poner en lo más alto de la tabla. El Comidista, de El País, ha invitado a Juan Alpuente, el churrero más famoso de TikTok (@xurrebcn), a puntuar nueve tipos de patatas fritas y Bonilla ha sido la mejor valorada.

Un sobresaliente, ni más ni menos. "Lo que valoro mucho es la primera vez que te la pones en la boca y el sabor final", apuntó el tiktoker durante la cata. Además de la parte externa del snack, la cual valora positivamente por ser "bonita", debido a que "han cuidado el aspecto", nada más acercarla a su boca ha 'flipado'. "Están más suaves, algo de aceite de oliva deben tener porque el saborcito está muy rico", sentenció, para evaluarla seguidamente y ponerle un 9.

Sus rivales fueron Sun Skacks de Aldi (7,5), Torres Selecta (5), Sarriegui (6,5), Sanck Day de Lidl (7), Lay's Gourmet (7,5), Hacendado de Mercadona (7), San Nicasio (8) y Eroski Seleqtia (7,5), de los que evaluó su apariencia, pero también su sabor.