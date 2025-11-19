El aeropuerto de A Coruña volverá a volar a Bilbao durante el cierre de Lavacolla

Pasajeros acceden al aeropuerto de Alvedro Patricia G. Fraga

El aeropuerto Rosalía de Castro permanecerá cerrado durante 35 días el próximo año debido a obras de renovación de su pista. Ningún vuelo se operará desde el 23 de abril al 27 de mayo por lo que las aerolíneas que operan en Santiago llevan meses reprogramando sus conexiones en las otras dos terminales gallegas. En este contexto, Alvedro ganará, por lo menos, siete destinos durante ese mes, entre ellos la que un día fue la ruta más longeva de Volotea en el aeropuerto, Bilbao.

Serán nueve vuelos semanales los que Air Nostrum, filial de Iberia, operará en A Coruña: dos diarios, de lunes a jueves, y uno más el viernes. La compra de billetes para estos enlaces ya está disponible en la web de la compañía. Los horarios permiten volar a primera hora de la mañana y a última de la tarde, saliendo un vuelo a las 08.50 horas de Alvedro, y a las 20.00. Los viernes, el vuelo único será a las 13.50 horas.

El trayecto inverso será algo más madrugador: una aeronave de Air Nostrum despegará de Bilbao a las 07.00 horas. Ya por la tarde, el horario elegido es de las 18.10, y los viernes, a las 12.00 horas.

Bilbao se suma a París, Sevilla, Málaga, Tenerife, las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca, las conexiones que Vueling operará desde A Coruña entre abril y mayo de 2026. Además, la ruta a Barcelona se verá beneficiada por un aumento de frecuencias, llegando a volar hasta cinco veces al día entre ambas ciudades –cuatro vuelos diarios todos los días excepto jueves y viernes, que serán cinco–.

Entre la operativa ya disponible a la venta se encuentran vuelos a primera hora de la mañana, por lo que al menos uno de los aviones de Vueling va a pernoctar en el aeropuerto de Alvedro. A Coruña estará conectada con Las Palmas seis veces a la semana, mismo número que Málaga y Palma de Mallorca. La ruta a París-Orly, por su parte, tendrá siete vuelos semanales, mientras que Tenerife y Sevilla tendrán cuatro y tres, respectivamente.

Algunos de estos enlaces han formado parte de la historia de Alvedro más reciente. Sevilla era una conexión histórica en la terminal coruñesa que Vueling dejó de operar en 2022. En marzo de 2023 llegaría el turno de la cancelación de París, mientras que la ‘fuga’ de Bilbao es más reciente: Volotea la retiró de la parrilla de A Coruña en enero de 2024, tres días después de Reyes.