A Coruña se une al Consejo de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos

Inés Rey EC

La Asamblea General de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos (AIVP) ha elegido a la ciudad de A Coruña para formar parte de su Consejo de Administración en sustitución de la ciudad de Marsella durante los próximos tres años, ha informado este miércoles el Ayuntamiento de la ciudad.

En la asamblea se acordó que la ciudad tuviera un papel relevante en representación de las ciudades que forman parte de la entidad tras su adhesión a la red el pasado septiembre.

La asamblea valoró que A Coruña está viviendo un momento decisivo marcado por la transformación de su fachada marítima y la apertura del puerto a la ciudad.

"A Coruña debe desempeñar un papel relevante en esta entidad porque estamos convencidos de que el diálogo con otras ciudades portuarias que desarrollaron proyectos similares nos permitirá avanzar con mayor ambición y aprendizaje compartido", ha manifestado la alcaldesa, Inés Rey.