Vuelo inédito y breve en A Coruña: Easyjet conecta Peinador con Alvedro tras un desvío por niebla

Avión de EasyJet en el aeropuerto de Alvedro El Ideal Gallego

Treinta minutos es lo que duró el vuelo inédito que aterrizó este mediodía en Alvedro. El enlace U23773, operado por Easyjet, conectaba Milán con A Coruña a primera hora de este martes, pero la densa niebla que cubría Alvedro obligó a desviar el vuelo a Peinador.

Una vez mejoró la visibilidad, la aerolínea decidió llevar de vuelta a los pasajeros a la terminal coruñesa, operando un vuelo de treinta minutos de duración.

Desde el sector destacan la singularidad de este trayecto, ya que cuando una aeronave es desviada a otro aeropuerto gallego, el pasaje es trasladado de vuelta en autobús.