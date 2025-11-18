Tinho trae de vuelta la música gallega al plató de Operación Triunfo

Tinho cantando 'Beautiful Things' en la Gala 9 de Operación Triunfo OT

Ya queda menos para la gran final de 'Operación Triunfo' 2025 tras la expulsión de Lucía Casani este lunes. Quedan ahora mismo ocho concursantes en la Academia, siendo Guillo Rist y Téyou los nominados de esta semana.

El coruñés Tinho regala una noche de 'Beautiful Things' para cruzar la pasarela Más información

Tras una Gala 9 marcada por dificultades vocales, Manu Guix y Noemí Galera se reunieron con los concursantes en la sala de ensayos para el reparto de temas de la Gala 10 de 'Operación Triunfo' 2025 (aplauso).

La grupal será 'Saturno', de Pablo Alborán quien se unirá con los ocho concursantes en el escenario el próximo lunes. Esta idea surgió cuando el cantante visitó la Academia y cantó con los triunfitos este tema, algo que, según Pablo, nunca había hecho pero que disfrutó.

El gallego volverá a sonar en el escenario del talent. Desde la edición de Sabela, que interpretó varias piezas en el idioma, no se escuchaba a ningún concursante cantar en gallego, pero esta semana el coruñés Tinho deberá enfrentarse a 'Tempestades de sal', de Ses. Tinho se mostró animado y muy contento, asegurando que "por fin" cantaba algo en su idioma.

Puede ser que Noemí y Manu quisieran darle esta canción al recordar como Miriam, de OT 2017, la tocó en la Academia mientras descansaba en el sofá.

El resto de temas son: