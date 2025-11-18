Nuevo casting de figurantes en A Coruña

Parece que en A Coruña se encuentran los mejores figurantes, pues ya son varios los castings que se organizan en la ciudad para que hombres y mujeres de diversas edades puedan aparecer durante unos segundos en una plataforma tan importante como Netflix.

Esta vez la productora gallega Bambú Producciones busca personas de entre 30 y 70 años que no hayan rodado antes esta serie, aunque desde la productora no facilitan de cuál se trata. Existe la teoría de que sea 'El crimen de Pazos', pues ya se grabaron varias escenas tanto en A Coruña como Abegondo, Bergondo o Betanzos el pasado mes de octubre y noviembre. Además, solo podrán presentarse aquellos que sean residentes en Galicia.

Otro de los requisitos es la prohibición de pelos degradados, algo que llama la atención, pues no parece que ningún otro casting hiciera referencia a cómo deberían llevar el pelo los asistentes. El rodaje será el 24 y 25 de noviembre en A Coruña de 8.30 a 19.30 horas.

Para poder participar es necesario mandar un mensaje al 639 84 45 93 con el nombre de la persona interesada, su edad, el concello de residencia y una foto "muy reciente", si puede ser, un selfie de hoy mismo, aseguran desde redes sociales.