Multan con 3.000 euros al propietario de una terraza ilegal de Santa Catalina

Junta de Gobierno local CEDIDA

La Junta de Gobierno local de A Coruña aprueba mañana varios asuntos. Entre ellos, dos infracciones muy graves a la ordenanza de movilidad que habría cometido una cafetería de Santa Catalina que ha mantenido durante meses una terraza ilegal. En total, son 3.000 euros de sanción.

El informe destaca que el responsable nunca obtuvo autorización municipal y que no se puede instalar allí una terraza porque dificulta el paso por la acera. Por lo menos en seis ocasiones, la Policía Local informo de este hecho. Sin embargo, el dueño del local ignoró los avisos de las autoridades.

Es por eso que el Ayuntamiento aprobará también actuar de oficio y retirar las mesas y sillas si no lo hace el interesado en el plazo de dos días naturales tras recibir la notificación. Los muebles serían llevados a un almacén municipal durante un mes y luego se considerarán "residuos urbanos".